Griselda Gambaro, una de las voces más influyentes de la dramaturgia argentina, murió a los 98 años. La noticia se conoció apenas dos meses después del fallecimiento de su marido, Juan Carlos Distéfano, uno de los escultores más reconocidos del país. Los restos de la autora serán velados hasta mañana al mediodía en Casa Malabia, ubicada en Malabia 1662.

Nacida el 28 de julio de 1928 en Barracas, Gambaro creció en un hogar humilde junto a sus padres y cuatro hermanos en el barrio de La Boca. Desde pequeña, se refugió en la lectura, aunque en su casa la cultura no era una prioridad.

“Desde chica leía un poco a escondidas porque en mi casa no se estilaba. Vengo de familia muy humilde. Y la cultura no era para la gente con problemas de subsistencia, con muchos hijos. Así que los primeros libros los compró mi hermano. Luego fui muy frecuentadora de bibliotecas, así que leí lo que me caía en las manos. Pero desde que aprendí a leer ya sabía que quería escribir”, contó alguna vez.

Griselda Gambaro (Foto: Facebook)

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En su juventud, Gambaro trabajó como secretaria en la editorial Espasa Calpe y en el club Independiente, mientras reservaba la literatura para sus ratos libres. “Mis padres, en el sentido de la escritura, ni me apoyaban ni me dejaban de apoyar, más bien me ignoraban. Me acuerdo de que alguien me dijo que una vez mi padre fue a comprar el diario y señaló mi foto: ‘Esta es mi hija’. Pero como era muy severo no me dijo nada”, recordó.

Su primer libro de narrativa, “Madrigal en ciudad” (1963), le valió el Premio Fondo Nacional de las Artes y la posicionó entre los nombres más relevantes de la literatura argentina. Dos años después, con “El desatino”, Gambaro obtuvo el Premio Emecé y debutó en el teatro con “El matrimonio”, dirigida por Oscar Barney Finn.

“El desatino” marcó su ingreso a la dramaturgia y estuvo rodeado de polémicas propias de la época. “Supongo que algo tuvo que ver porque históricamente la subestimación de la mujer en el teatro argentino ha sido grande. Pero uno va viviendo sin analizar demasiado, es el día de hoy que tampoco analizo tanto las circunstancias”, contó en otra entrevista.

“Podría decir que ingresé con mucha inocencia al campo de la dramaturgia, pensando en reunirme con los autores de mi generación, que hacían un teatro muy distinto. Pero yo había estrenado en el Instituto Di Tella y ellos eran autores de izquierda que lo veían como una institución snob. Hasta que la dictadura militar mostró que con distintos modos, tendencias, estábamos todos en lo mismo”, relató años después.

Griselda Gambaro (Foto: Facebook)

La polémica continuó con obras como “Viaje de invierno” (1965), “Las paredes” (1966), “Los siameses” (1967) y “El campo” (1968). En los años 70, estrenó títulos como “Nada que ver. Sólo un aspecto” (1971), “Dar la vuelta” (1972–73), “Información para extranjeros” (1973), “Puesta en claro” (1974) y “Sucede lo que pasa” (1975).

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MURIÓ GRISELDA GAMBARO: DEL EXILIO EN DICTADURA AL ÉXITO DE LA MALASANGRE

Casada desde 1955 con Juan Carlos Distéfano, Gambaro debió exiliarse en Barcelona durante la dictadura militar. Por entonces, figuraba en las “listas negras” y su novela “Ganarse la muerte” fue prohibida por un decreto firmado por Videla y el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, bajo el argumento de ser “contraria a la institución familiar y al orden social”.

“En el exilio no escribí teatro porque había perdido a mi público; y no sabía cómo era el público español. El teatro pide enseguida el escenario y el público; por lo menos, yo pienso así. Y por otro lado yo me había llevado tres o cuatro páginas de una novela que estaba pensando, Dios no nos quiere contentos, que la escribí en España y la terminé y publiqué allá”, confesó la autora sobre ese período.

A su regreso, participó activamente en Teatro Abierto, el movimiento cultural que desafió a la dictadura y reunió a autores, actores y directores en una cruzada por la libertad de expresión. Allí estrenó “Decir Sí”, una de sus obras emblemáticas. En esa etapa, también escribió “Antígona furiosa” (1988), “La casa sin sosiego” (1991) y “Atando cabos” (1991), todas con la dictadura como eje temático.

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LOS RECONOCIMIENTOS Y EL LEGADO DE GRISELDA GAMBARO, QUE MURIÓ A LOS 98 AÑOS

A lo largo de su carrera, Gambaro recibió numerosos premios y distinciones: fue la primera mujer en inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires en 2005, recibió el Gran Premio de Honor de Argentores, el Premio a la Trayectoria Cultural de la revista Ñ, el Premio Konex, el Honoris Causa en el IUNA, el Atahualpa del Cioppo en España y fue declarada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires.

Griselda Gambaro y Juan Carlos Distéfano (Fotos: Facebook)

En 2013 estrenó “Querido Ibsen, soy Nora” en el Teatro San Martín, donde reimaginó a la protagonista de “Casa de muñecas” enfrentando no solo a su marido, sino también al propio Ibsen. Dos años después, presentó “El don”, escrita para Cristina Banegas, y publicó “El teatro vulnerable”, un libro de ensayos y conferencias que recorre su pensamiento desde 1972.

En 2017, al ser distinguida como Ciudadana Ilustre, Gambaro expresó: “No es como ciudadana ilustre que quisiera agradecer este honor, sino como una ciudadana común, atenta y preocupada por las soluciones que la ciudad necesita. Todos sabemos que Buenos Aires, tan hermosa en sus zonas privilegiadas, también es terrible en aquellas donde la pobreza, el abandono y la marginación son implacables y evidentes con sus niños en la calle, sus villas, sus habitantes sin techo, sus hospitales y escuelas con personal mal remunerado, y en deficientes condiciones edilicias. El pulso de esta ciudad late desparejo, en barrios donde las condiciones respectivas crean segmentaciones socialmente injustas y desafortunadas”.

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