El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya tiene definidas las películas que abrirán y cerrarán su próxima edición. “Caballo Salvaje Nueve”, dirigida por el reconocido cineasta Martin McDonagh, será la encargada de inaugurar el festival, mientras que “Borges and Me”, de Marc Turtletaub y protagonizada por Luis Gnecco como Jorge Luis Borges, será la película de clausura.

“Caballo Salvaje Nueve”, la película de Martin McDonagh que abrirá el festival

Luego de su debut en el Festival de Venecia, donde recibió una ovación de 14 minutos, “Caballo Salvaje Nueve” llegará próximamente al Festival de Toronto y continuará su recorrido internacional en la temporada de premios.

La película está ambientada poco antes del golpe de Estado chileno de 1973. La historia sigue a Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi).

Entre las icónicas estatuas de la isla, los protagonistas deberán enfrentarse a sus pasados oscuros y a nuevas conspiraciones. Al mismo tiempo, el vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes, interpretadas por Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, pone en riesgo el desarrollo de la misión en ese remoto paraíso.

Afiche de Caballo Salvaje Nueve

“Caballo Salvaje Nueve” está dirigida y escrita por Martin McDonagh, ganador del Premio de la Academia y responsable de películas como “Escondidos en Brujas”, “Siete psicópatas”, “Tres anuncios por un crimen” y “Los espíritus de la isla”.

El elenco también incluye a Tom Waits y Parker Posey, además de John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo y Ailín Salas.

La película reúne nuevamente a McDonagh con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4, después de la colaboración en “Los espíritus de la isla”, producción que recibió nueve nominaciones a los Premios Oscar.

En Argentina, “Caballo Salvaje Nueve” tiene previsto su estreno comercial para el 12 de noviembre.

“Borges and Me” será la película de clausura del Festival de Mar del Plata

Borges and Me

Para el cierre del Festival de Mar del Plata fue elegida “Borges and Me”, dirigida por Marc Turtletaub y protagonizada por el actor chileno Luis Gnecco, quien interpreta a Jorge Luis Borges.

La película está basada en las memorias del escritor estadounidense Jay Parini y reconstruye un episodio de su vida ocurrido durante un intercambio universitario en Escocia.

La historia relata cómo Parini recibió el encargo de llevar en auto a Borges por las Altas Tierras escocesas durante varios días. A partir de ese viaje, la película recrea el encuentro con el legendario escritor argentino.

Luis Gnecco, quien anteriormente interpretó a Pablo Neruda en la película de Pablo Larraín, vuelve a ponerse en la piel de una figura fundamental de la literatura latinoamericana para darle vida a Borges, autor de obras como “El Aleph”.

El elenco de “Borges and Me” se completa con Finn Whitehead, Alan Cumming y Peter Mullan, entre otros.

La película se proyectará el 14 de noviembre, después de la ceremonia de clausura, en una función abierta al público general.