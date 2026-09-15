Eva Bargiela y Gianluca Simeone atraviesan un gran presente familiar junto a Faustino y ya empiezan a pensar en lo que podría venir. A poco de que su hijo cumpla su primer año, la pareja habló sin filtros sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Todo ocurrió durante una emisión de Que alguien le avise, el ciclo de streaming conducido por la modelo. En medio de un ping pong de preguntas, Eva aprovechó para poner a prueba a su pareja con algunos interrogantes sobre su relación, los celos y sus planes a futuro.

EVA BARGIELA LE PREGUNTÓ A GIANLUCA SIMEONE SI QUIERE TENER OTRO HIJO

“¿Te gustaría tener otro hijo conmigo?”, lanzó la conductora directamente. Sin esquivar la pregunta, Gianluca respondió: “Sí, pero más adelante”.

De esta manera, el futbolista confirmó que tener un segundo hijo está dentro de sus planes, aunque dejó en claro que no sería en el futuro inmediato. Por ahora, ambos están concentrados en disfrutar de Faustino y de esta primera etapa como padres.

La pareja suele compartir diferentes momentos familiares en las redes sociales y se prepara para una fecha muy especial: el primer cumpleaños de su hijo.

LA CONTUNDENTE DECLARACIÓN DE AMOR DE GIANLUCA SIMEONE

El ping pong también dejó lugar para una pregunta mucho más romántica. Eva quiso saber qué lugar ocupaba en la vida de su pareja y le preguntó: “¿Me considerás el amor de tu vida o todavía no sabés?”.

Gianluca no dudó y contestó de manera contundente: “Sí, sos el amor de mi vida”.

Pero las preguntas no terminaron ahí. La conductora también planteó una situación hipotética: qué haría su pareja si una famosa que considerara muy atractiva le enviara un mensaje privado.

Crédito: Instagram

“¿Me lo contarías?”, quiso saber. “Sí, obvio”, respondió él, dejando en claro cuál sería su reacción.

QUÉ DIJO GIANLUCA SIMEONE SOBRE EL FUTURO DE FAUSTINO EN EL FÚTBOL

El momento más divertido llegó cuando la conversación giró hacia el posible futuro futbolístico de Faustino. Eva le propuso elegir entre dos escenarios: que al pequeño directamente no le gustara el fútbol o que se convirtiera en arquero del Real Madrid.

La respuesta del hijo del Cholo Simeone fue inmediata: “No, no, que no le guste. No me disgusta la posición de arquero, pero que no juegue en el Real Madrid”.