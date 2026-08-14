Eva Bargiela rompió el silencio luego de que Facundo Moyano hiciera referencia a su pasado sentimental y asegurara que el mote de “esposa” le quedó grande. La modelo fue consultada por este tema y, lejos de entrar en una guerra mediática, respondió con contundencia y marcó distancia de las declaraciones de su exmarido.

“Mirá, yo sé que le está pasando un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Para limpiarme, no necesito tirarle tierra a nadie”, afirmó, en una nota que dio a Sálvese Quien Pueda.

“En todas mis relaciones siempre fui muy buena pareja, obviamente que habré tenido mis errores como todos, pero siempre traté de ser la mejor compañera posible”, sostuvo.

Foto: Captura (América)

Y agregó una frase que dejó en claro que no busca profundizar en la intimidad de su vínculo con Moyano: “No sé si del otro lado pueden decir lo mismo, pero no me interesa hablar del tema y te juro esta declaración no la había ni escuchado”.

Durante la entrevista también le consultaron por las declaraciones que Yanina Latorre había realizado sobre su separación de Moyano. Según había contado la panelista, Eva habría quedado “sin un peso” tras el final de la relación. Fue entonces que la modelo dijo lo suyo: “Me resulta incómodo hablar de este tema. La gente cree que sabe todo lo que pasó en esa relación y la verdad es que no se sabe ni el 1%”, expresó.

Luego, recordó el difícil momento que atravesó durante aquella separación: “La pasé muy mal, o sea, eso estuvo a la vista en su momento, no es que estoy contando una novedad. Pero gracias a Dios, la vida me puso en mi camino”, expresó.

Facundo Moyano habló de su exesposa, Eva Bargiela, de forma despectiva en A la Barbarossa (Foto: captura de América).

“Entiendo que uno cuando está en un mal momento a veces habla desde el enojo, desde el rencor. Pero no tiene que ver conmigo nada de lo que le esté pasando a él. No tengo por qué recibir tampoco efectos secundarios de las elecciones que tienen en su vida los demás”, añadió.

Sobre el final, la modelo dejó una reflexión que sintetizó su postura frente a la polémica: “Creo que a las personas nos definen nuestras actitudes, nuestras acciones y no lo que digamos los demás. Yo .prefiero no tirarle tierra”, cerró, firme con su postura.

Eva Bargiela: “Mirá, yo sé que le está pasando un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Para limpiarme, no necesito tirarle tierra a nadie”.

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INESPERADO REVÉS JUDICIAL PARA FACUNDO MOYANO POR CANDELA ARIZAGA: QUÉ DECIDIÓ LA FISCALÍA

Facundo Moyano recibió un nuevo revés judicial en medio del escándalo que protagonizó con su pareja, Candela Arizaga. Según informó el periodista Pampa Mónaco en La Mañana con Moria, la Fiscalía de Género de la Ciudad rechazó el pedido presentado por la defensa del exdiputado para levantar la perimetral que pesa sobre él.

“¿Te acordás el pedido de Facundo Moyano de poder volver a estar con su pareja después de que le pusieran la perimetral? Esa perimetral se va a mantener porque la fiscalía, que entiende la causa, que es la fiscalía de género de la Ciudad, dijo no al pedido realizado por la defensa de Facundo Moyano de levantar la restricción”, comenzó diciendo el panelista en vivo.

Según explicó Mónaco, la fiscalía busca avanzar con todas las medidas de prueba antes de tomar una decisión respecto de la restricción: “Acá la fiscal va a fondo y necesita tener todas las medidas de pruebas realizadas”, señaló.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Entre las medidas que se esperan aparece una evaluación psicológica, que tendría relevancia dentro de la investigación.

Además, Pampa explicó que, según el criterio que atribuyó a la fiscalía, en este tipo de situaciones puede aparecer con posterioridad un sentimiento de culpabilidad en la persona involucrada, por lo que consideran necesario avanzar con las medidas correspondientes antes de modificar las condiciones impuestas.

De esta manera, y de acuerdo con la información brindada en el ciclo de eltrece, la restricción de acercamiento continuará vigente y Facundo Moyano deberá mantener una distancia de 300 metros respecto de Candela Arizaga, mientras la Justicia continúa con la investigación y se realizan las medidas de prueba pendientes.