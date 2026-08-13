La investigación judicial por el episodio que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo elemento. Debido a un informe del Ministerio Público Fiscal, identificaron en la joven de 23 años algunos factores de vulnerabilidad que podrían indicar que su relato estaría condicionado.

La información surge de un documento al que accedió Infobae, en el que se explica que Candela fue evaluada por una trabajadora social y una psicóloga mientras permanecía internada en el Hospital Pirovano, donde fue trasladada después del confuso episodio con el exdiputado.

Candela Arizaga. (Foto: Movilpress)

LOS FACTORES QUE PODRÍAN HABER CONDICIONADO EL RELATO DE CANDELA ARIZAGA

De acuerdo al informe, las profesionales expresaron que no pudieron establecer indicadores concretos de riesgo relacionados con violencia de género debido al estado físico, mental y emocional de Candela Arizaga, pero sí establecieron los factores que podrían haber condicionado su relato.

Entre ellos aparecen la diferencia de edad, género y posición entre Arizaga y Moyano, el posible consumo abusivo de alcohol y sustancias, la exposición mediática que tuvo el caso y las dificultades de la joven para precisar algunos acontecimientos. También señalaron cierta reticencia a profundizar sobre la relación y que rechazó impulsar la acción penal y aceptar medidas de protección.

Candela Arizaga habló con la prensa tras el episodio con Facundo Moyano (Foto: captura de TN).

En su declaración ante la Fiscalía, Arizaga negó haber sufrido violencia por parte de Moyano y solicitó que se levantaran las restricciones para poder retomar el vínculo. También relató que habían pasado juntos el fin de semana y que, luego de regresar al departamento del dirigente, consumió cocaína.

La joven explicó que venía atravesando cambios en su estado de ánimo y que tuvo lo que definió como un “brote psicótico”. Sobre el momento del episodio, dijo tener recuerdos fragmentarios y aseguró que corría por la calle mientras sentía que alguien la perseguía, aunque no sabía quién era.

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