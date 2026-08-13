La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 15 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 15 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la actriz Romina Gaetani y a la periodista de investigación Camila Dolabjian.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 15 de agosto del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el periodista deportivo Gastón Edul y la actriz de cine española Blanca Oteyza, exesposa del actor Miguel Ángel Solá.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 16 DE AGOSTO DEL 2026

El domingo 16 de agosto desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la bailarina y panelista Silvina Escudero y al actor argentino que triunfa a nivel internacional Cesar Bordón.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la actriz y guionista argentina Jazmín Stuart, el cantante Agustín Bernasconi y el influencer y conductor de eltrece, Prende, Enzo Aguilar.

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