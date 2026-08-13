El anuncio de Tini Stoessel sobre su casamiento con Rodrigo de Paul revolucionó todo y en Puro Show dieron a conocer los nombres que suenan con fuerza para estar presentes, así como también los que estarían en la lista negra de este evento, en medio de los rumores de distanciamiento con sus padres, Mariana y Alejandro Stoessel.

Según trascendió, la pareja daría el sí el 19 de diciembre en el Dock Haras, ubicado en el Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires, un salón elegido por varias celebridades para sus bodas, como Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otros.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Por: Instagram

Mientras crece la expectativa, ya se especula con la lista de invitados y también con los nombres que podrían quedar afuera por diferencias personales y familiares, y en el programa matutino de eltrece revelaron uno a uno.

QUIÉNES SON LOS FAMOSOS QUE SÍ ESTARÍAN INVITADOS AL CASAMIENTO DE TINI Y DE PAUL

Entre los nombres aparece en primer lugar es Fran Stoessel, su hermano, que a pesar de los rumores de distanciamiento, Pochi reveló que fuentes cercanas le aseguraron que la relación entre ellos sigue intacta; además “Fran y Rodrigo de Paul mantienen además un vínculo comercial, ya que comparten negocios y emprendimientos gastronómicos”, informó la panelista.

Rodrigo de Paul y Fran Stoessel. (Foto: @franstoessell)

En la lista de amigos íntimos que mostraron en Puro Show, también figuran Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui con quienes la cantante mantiene una relación muy cercana. Por el lado de Rodrigo, se espera la presencia de figuras del fútbol y del círculo íntimo del jugador, como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y la posible presencia de David Beckham y su esposa, Victoria.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram @leomessi

Oriana Sabatini y Paulo Dybala ocuparían un lugar destacado: “La pareja, que también celebró su boda en ese lugar, fue testigo de un momento clave en la relación de Tini y de Paul: durante la fiesta de Sabatini y Dybala, ambos se reencontraron y se los vio juntos por primera vez tras la separación”, dijo Pochi.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

Susana Giménez aparece como una de las figuras que no faltaría a la cita. Según trascendió, la diva ya había anticipado en el programa Por el Mundo que el 19 de diciembre era la fecha elegida para la boda. En el caso de Alejandro Sanz, su participación está en duda: “Porque él cumple el 18 de diciembre, lo que me contaban las fans es que él el 18 de diciembre cumple años, entonces siempre lo pasa en Europa, de vacaciones”, explicaron.

Susana Giménez (Foto: Movilpress)

LOS CONFLICTOS FAMILIARES Y LA LISTA NEGRA: QUIÉNES PODRÍAN QUEDAR AFUERA DEL CASAMIENTO DE TINI Y DE PAUL

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no está exento de tensiones familiares. El principal foco de conflicto gira en torno a Alejandro Stoessel, padre de la cantante. Según explicó Pochi en el vivo de eltrece, “la relación se habría enfriado por diferencias en la administración de los ingresos de Tini y por la compra de una casa junto a de Paul, operación que el padre no habría avalado”.

(Foto: redes sociales).

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

La madre de Tini, Mariana Muzlera, también quedó en el centro de la polémica. Aunque se habló de un posible distanciamiento, gestos recientes en redes sociales —como un “me gusta” en la publicación de Tini sobre la prueba de su vestido en París— sugieren que podría haber una reconciliación antes de la boda.

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

De todos modos, el entorno reconoce que la relación familiar atraviesa un momento delicado debido al deseo de Tini de manejar personalmente su carrera y sus finanzas, lo que habría sido el detonante de la crisis con su padre.

Foto: Instagram Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli encabezaría la lista negra debido a los viejos conflictos, especialmente por la disputa con su padre: “Obvio que no”, remarcaron en el ciclo. El casamiento también dejó en evidencia viejas internas y distanciamientos, como el de Cande Molfese, excompañera de Tini en “Violetta”, fue mencionada como una de las que no estará en la boda: “Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami”, dijo Pochi.

Cande Molfese (Foto: Movilpress)

Además, tras el conflicto que hace unos meses fue viral, Emilia Mernes y Duki formarían parte de la lista negra de invitados: “Fue heavy lo del quilombo con ella”, dijeron en el vivo. La expectativa crece a medida que se acerca la fecha y la lista definitiva de invitados promete seguir generando repercusiones.

Emilia Mernes y Duki (Foto: Movilpress)

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