Eugenia “la China” Suárez volvió a mostrar un pedacito de su vida cotidiana junto a Mauro Icardi y, casi sin proponérselo, dejó expuesto un detalle de la famosa “casa de los sueños” que rápidamente llamó la atención.

Este jueves, la actriz publicó en sus redes una foto de su hija menor, Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña (con quien también tiene a Amanacio), donde se la ve sentada de espaldas frente al imponente piano de cola ubicado en el centro de la mansión del futbolista.

La postal permitió observar parte del lujoso ambiente: una combinación de estilo clásico y moderno, con molduras, una imponente escalera de mármol, candelabros, una enorme araña de caireles y un amplio espejo dorado que completan la decoración.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Pero hubo algo que se robó todas las miradas. Detrás del piano donde está sentada Magnolia se destaca una gigantografía en blanco y negro que ocupa prácticamente toda la pared. Se trata de la primera fotografía -armada como un rompecabezas- de Mauro Icardi y la China Suárez juntos, convertida ahora en una pieza central de la decoración de la casa.

El detalle no pasó inadvertido, especialmente por el contexto que atraviesa actualmente la pareja. La tranquilidad de la imagen, con Magnolia tocando el piano en medio de una lujosa mansión, contrasta con el escenario judicial que mantiene a Icardi en el centro de la escena. El delantero continúa involucrado en reclamos por alimentos iniciados por Wanda Nara, su exesposa y madre de sus dos hijas.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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Mientras los rumores, las versiones y las polémicas siguen alrededor de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, la pareja volvió a mostrarse muy unida en las redes sociales. Esta vez, lejos de los flashes y de cualquier evento glamoroso, eligieron compartir un momento familiar que tuvo al fútbol como gran protagonista.

La China publicó varias imágenes de la jornada en sus historias de Instagram. En una de ellas se la puede ver sonriente y muy abrigada, acompañada por Mauro Icardi y su mamá, Marcela Riveiro (que deja al descubierto lo bien que Mauro se lleva con su actual suegra, después de las fuertes declaraciones que brindó la mamá de Wanda Nara, Nora Colosimo, días atrás), mientras que en otras postales aparece Amancio -fruto de su relación Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Magnolia- jugando al fútbol con otros compañeritos.

Pero hubo una frase de la actriz que rápidamente se destacó entre las publicaciones: “La hinchada firme”, escribió sobre su publicación con un emoji de un corazón rojo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En otra de las fotos compartidas por Icardi se puede ver a la China haciéndole un gesto cariñoso y divertido al futbolista. La postal dejó en evidencia la complicidad entre ambos, que nuevamente decidieron mostrarse públicamente sin esconder su cercanía.

La frase rápidamente llamó la atención porque mostró a la China ocupando un lugar muy claro dentro de esa escena: acompañando, alentando y disfrutando desde afuera de la cancha con su pareja y su mamá.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

En medio de un contexto en el que cada movimiento de la pareja suele generar especulaciones, la decisión de compartir este momento familiar no pasó inadvertida.