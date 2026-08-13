Los fanáticos de La Reina del Flow recibieron una noticia emocionante: Carolina Ramírez volverá a interpretar a Yeimy Montoya en vivo durante los shows que el espectáculo realizará en Buenos Aires.

La actriz tendrá una participación especial en las presentaciones del 14 y 15 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, donde se reencontrará con el universo de la exitosa ficción colombiana y con uno de sus personajes más queridos.

La primera fecha, correspondiente al 14 de septiembre, ya se encuentra completamente agotada, mientras que todavía quedan entradas disponibles para el 15 de septiembre a través de la página de Movistar Arena.

El esperado reencuentro de Yeimy y Charly en Buenos Aires

La participación de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya promete ser uno de los grandes atractivos de La Reina del Flow en Concierto, un espectáculo que lleva al escenario la música, los personajes y la historia de una de las series de habla hispana más exitosas de los últimos años.

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De esta manera, el público argentino podrá volver a vivir en directo uno de los reencuentros más esperados de la televisión latinoamericana: Yeimy y Charly nuevamente juntos sobre un escenario.

El espectáculo combina música en vivo, narrativa, performance y visuales de alto impacto para recrear el universo de la serie y trasladar toda su energía de la pantalla al escenario.

La Reina del Flow llega al Movistar Arena

La Reina del Flow

La Reina del Flow en Concierto aterriza en Argentina luego de conquistar al público europeo. El show ya pasó por Madrid con una presentación sold out en el Movistar Arena en 2025 y durante 2026 recorrió 13 ciudades de España, con más de 120.000 espectadores.

Ahora, el fenómeno desembarca en Latinoamérica y Buenos Aires será una de sus primeras paradas.

El repertorio incluye algunos de los grandes éxitos de la franquicia, entre ellos “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, canciones que se transformaron en parte fundamental de la identidad de la serie y que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Un fenómeno mundial que llega al escenario

La Reina del Flow

La Reina del Flow fue reconocida con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela, llegó a más de 180 países y se convirtió en uno de los grandes fenómenos de las series en español. Su tercera temporada también logró importantes récords de audiencia.

Con La Reina del Flow en Concierto, la historia de Yeimy Montoya da un nuevo paso y transforma el universo de la ficción en una experiencia musical en vivo.

Entradas para La Reina del Flow en Buenos Aires

La función del 14 de septiembre está agotada, mientras que todavía se pueden conseguir entradas para el 15 de septiembre de 2026.

Los tickets están disponibles en movistararena.com.ar.

Carolina Ramírez vuelve a ser Yeimy Montoya y el esperado reencuentro con Charly ya tiene fecha en Buenos Aires.