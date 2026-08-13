Miguel Mateos anunció un nuevo proyecto artístico que lo llevará por un camino diferente al de sus habituales presentaciones musicales. El artista prepara “Los Tres Reinos”, una ópera rock que propone una mirada distópica sobre la conquista de América y que tendrá su estreno en el Teatro Gran Rex.

La obra se presentará el sábado 21 de noviembre y estará atravesada por una historia que combina invasión, resistencia, poder y amor.

“Los Tres Reinos” parte de un escenario situado en la época de la conquista, aunque plantea una reconstrucción ficcional de aquel proceso histórico.

Foto: prensa Miguel Mateos

De qué trata “Los Tres Reinos”, la ópera rock de Miguel Mateos

Según anticipó Mateos, la historia gira alrededor de un invasor que llega a tierras americanas con acero, pólvora y promesas falsas.

El relato se desarrolla en un continente que todavía no tenía los nombres con los que se lo conoce actualmente y que se enfrenta a la llegada de los conquistadores.

La propuesta busca construir una narración sobre la resistencia de los pueblos americanos frente al invasor, pero también sobre las consecuencias del abuso de poder.

En ese contexto aparece otro de los ejes de la obra: una historia de amor que atraviesa el conflicto central.

Una mirada distópica sobre la conquista de América

“Los Tres Reinos” no se plantea como una reconstrucción histórica tradicional, sino como un relato distópico.

La obra toma la conquista como punto de partida para imaginar una historia sobre un continente que resiste y que, frente a la amenaza externa, encuentra la posibilidad de construir una Latinoamérica unida.

La idea de la unidad latinoamericana ocupa así un lugar central en la propuesta de Mateos, junto con conceptos como la dominación, la violencia y el poder.

El artista definió el proyecto como “una historia sobre el renacimiento de una Latinoamérica definitivamente unida contra un agresor”.

La historia de amor que atraviesa la obra

Más allá del conflicto político y social, “Los Tres Reinos” también tendrá un componente romántico.

En el centro de la historia aparece una historia de amor, que funcionará como uno de los ejes narrativos de la ópera rock.

De esta manera, la propuesta buscará combinar una trama de grandes conflictos históricos con una dimensión más íntima y emocional.

Cuándo se presenta la ópera rock de Miguel Mateos

“Los Tres Reinos” se presentará el sábado 21 de noviembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Las entradas comenzaron a venderse en agosto y, de acuerdo con la información difundida, los clientes exclusivos de Banco Galicia cuentan con 6 cuotas sin interés durante las distintas etapas de venta.

La preventa comenzó el martes 11 de agosto a las 14, mientras que la venta general se habilitó el miércoles 12 de agosto a las 14.

Los tickets se comercializan exclusivamente a través del sitio oficial del Teatro Gran Rex.

Miguel Mateos y un nuevo desafío artístico

Con “Los Tres Reinos”, Miguel Mateos suma un nuevo proyecto a una carrera marcada por diferentes etapas y búsquedas dentro del rock argentino.

Esta vez, el músico propone llevar sus canciones y su universo creativo hacia el formato de una ópera rock, utilizando como escenario narrativo uno de los acontecimientos que más transformaron la historia de América.

La obra combinará así música, ficción, conflicto histórico y romance, con una mirada centrada en la resistencia y en la posibilidad de una Latinoamérica unida.