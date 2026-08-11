Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con una noticia que confirma uno de los pasos más importantes de su historia de amor con Rodrigo de Paul: la cantante ya comenzó con los preparativos de su casamiento y mostró en redes sociales la primera prueba de vestuario de su vestido de novia.

“Bueno, bueno, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada”, contó Tini, visiblemente movilizada por el momento. Y adelantó que no se tratará simplemente de elegir un vestido, sino que detrás de la celebración habrá un concepto muy especial para ella.

“Les quiero contar todo el concepto del casamiento. Lo que significa para mí, lo que va a representar ese día”, explicó la cantante, dejando en claro que tiene pensado compartir con sus fanáticos cada detalle de esta nueva etapa.

Foto: Instagram (@tinistoessel) Por: Fabiana Lopez

El viaje a París fue parte de esta particular aventura. Tini contó, con el estilo espontáneo que la caracteriza, que incluso había llevado una cámara para documentar todo el proceso: “Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, prometió.

Y vaya si cumplió. Entre preparativos, valijas, productos de belleza, té con jengibre y momentos de complicidad con su equipo, la cantante fue registrando el detrás de escena de una jornada muy especial.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto de Instagram)

La expectativa fue creciendo durante todo el viaje. Tini mostró cómo se preparaba el pelo con trencitas y contó que faltaban apenas horas para enfrentarse a una de las pruebas más importantes: “Es un gran avance. Qué susto, ¿no?”, reconoció.

“Bueno, bueno, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy súper emocionada”.

Y cuando llegó el momento de verse con parte del diseño, la emoción fue total: Tini aseguró que no podía mostrar demasiado porque lo que estaba viviendo era una locura.

Con la confirmación de los preparativos, Tini y Rodrigo de Paul avanzan hacia el casamiento y la cantante ya comenzó a revelar, de a poco, cómo será uno de los días más importantes de su vida.

¡Felicidades!

“Les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

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EL CONMOVEDOR MENSAJE DE TINI STOESSEL A RODRIGO DE PAUL TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL 2026: “TE AMO Y ADMIRO PARA SIEMPRE”

La final del Mundial 2026 dejó una mezcla de tristeza y orgullo para la Selección Argentina. Aunque el título quedó en manos de España, La Scaloneta volvió a conquistar el corazón de millones de hinchas y también el de quienes acompañaron a los jugadores desde el costado más íntimo.

Una de ellas fue Tini Stoessel. La cantante utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Rodrigo De Paul, que rápidamente se volvió viral.

Primero compartió una imagen publicada por el propio futbolista en la que se lo ve de espaldas, contemplando una tribuna repleta de hinchas argentinos que alentaron al equipo hasta el último minuto: “Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos”, escribió sobre la postal.

El emotivo mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul. Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel) Por: Fabiana Lopez

Pero el momento más conmovedor llegó con el mensaje que le dedicó directamente a su pareja. Con palabras cargadas de amor y admiración, expresó: “Mi vida... Ya sabés todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre”.

La publicación no tardó en viralizarse entre los seguidores de la pareja, que destacaron el apoyo incondicional de Tini en uno de los momentos más sensibles para Rodrigo De Paul y todo el plantel argentino.