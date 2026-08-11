Alejandro Fantino atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. El periodista confirmó el fallecimiento de su madre, Chita, y la despidió con un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales, donde repasó distintos momentos de su vida y le agradeció por el amor, el acompañamiento y la confianza que siempre le brindó.

“Toca agradecerte, mamita... agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente”, comenzó diciendo Fantino en su publicación, atravesado por la emoción.

En su despedida, Fantino hizo un recorrido por diferentes etapas de su vida y enumeró todo aquello que nunca olvidará de Chita: “Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste”, expresó.

Foto: Instagram (@fantinofantino)

Pero también tuvo palabras para el vínculo que su madre construyó con su familia actual, especialmente con su esposa, Coni Mosqueira, y sus hijos, Beltrán y Nahuel: “Gracias por los sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita. Gracias por decirme siempre cosas lindas de ella cuando estábamos solos. Gracias por los besos a Beltrán y a Nahuel”, destacó.

Consciente del dolor de la despedida, el periodista encontró también un refugio en su espiritualidad y en la certeza de que el amor con su madre trasciende su partida: “Se va una mamá al cielo... pero queda ‘la mamá’, esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre”, escribió. Y dejó una de las frases más fuertes de su homenaje: “Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos”.

Fantino también destacó que pudo despedirse de su madre sin asuntos pendientes, algo que en medio del dolor considera especialmente valioso: “Sabes que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca”.

Foto: Instagram (@fantinofantino)

Sobre el final de su mensaje, Fantino recordó a su padre, Jorge, quien murió en 2020, y le pidió a Chita que lo salude de su parte: “Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería!”, escribió.

“Voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano”, siguió. Y cerr´, a corazóm abierto: “Descansá en paz, mamita linda. DE NUEVO GRACIAS POR TODO”.

Alejandro Fantino: “Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería!”.

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MIRTHA LEGRAND CERRÓ EL AÑO CON UN PEDIDO DE DISCULPAS A ALEJANDRO FANTINO: “FUE UN COMENTARIO FUERA DE LUGAR”

A poco de dar comienzo a un nuevo programa de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para hacer un pedido disculpas a Alejandro Fantino y su familia por un hecho sucedido varios años atrás.

“Esto es muy serio”, comenzó diciendo la conductora (en diciembre de 2025), antes de hacer su descargo. Y siguió: “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”.

Lejos de esquivar el tema, Mirtha se mostró decidida a cerrar una herida que seguía abierta y expresó su deseo de dar vuelta la página: “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio.

Foto: Captura (eltrece)

“Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera del lugar”, cerró la diva, quien eligió usar su espacio para reparar públicamente una situación del pasado.

Cabe recordar que en 2018 Natacha Jaitt había asistido al programa de Mirtha donde habló de una causa por abuso y corrupción de menores con futbolistas de las Inferiores de Independiente donde nombró al presentador.