Todo comenzó en marzo de 2018, durante una de las emisiones del programa que conduce Mirtha Legrand. Aquella noche, la mediática Natacha Jaitt lanzó desde la mesa chica una serie de acusaciones públicas contra figuras del periodismo argentino.

Aunque Alejandro Fantino no fue mencionado de manera explícita, las insinuaciones bastaron para que el conductor decidiera acudir a la Justicia civil e iniciar una demanda por daños y perjuicios contra Legrand y la productora del ciclo.

El expediente tramitó durante años ante el Juzgado Nacional en lo Civil 31, con bajo perfil mediático y sin declaraciones encendidas de ninguna de las partes. El silencio, en este caso, fue parte de la estrategia.

LAS DISCULPAS DE MIRTHA LEGRAND EN TELEVISIÓN

El primer indicio público del cierre llegó el 27 de diciembre de 2025, en el último programa del año. Mirtha Legrand tomó el micrófono, advirtió que el mensaje era serio y pidió disculpas formales ante las cámaras:

“En mi nombre y en el de la producción, pido disculpas al periodista y a su familia por haberse sentido agraviados en su honor. Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario fuera de lugar que hice.”

Las palabras fueron aceptadas formalmente por Fantino y quedaron incorporadas como parte del acuerdo extrajudicial alcanzado entre las partes. El acuerdo también contempló el pago de una suma de dinero al periodista y la cobertura de las costas del proceso.

Foto: Instagram (@fantinofantino)

LA DONACIÓN QUE FANTINO HABÍA PROMETIDO

Desde el inicio del conflicto, Alejandro Fantino había dejado en claro que no pensaba quedarse con el dinero. Y cumplió. El 10 de febrero de 2026, transfirió los 13.000 dólares acordados judicialmente al Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, la ciudad cordobesa donde transcurrió su adolescencia y que mantiene un lugar especial en su historia personal.

La elección de esa institución no fue casual. San Francisco es la ciudad que formó a Fantino antes de que la televisión lo convirtiera en una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo y de espectáculos en Argentina. Destinar el dinero a ese hospital fue, a la vez, un gesto de justicia y de pertenencia.