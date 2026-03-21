El periodista y conductor Alejandro Fantino compartió con sus seguidores uno de los momentos más significativos de su vida familiar: el primer día de jardín de su hijo Beltrán Fantino.

A través de sus redes sociales, el comunicador publicó una serie de imágenes que reflejan el inicio de una nueva etapa para el pequeño, fruto de su relación con Coni Mosqueira.

Alejandro Fantino se mostró conmovido por la nueva etapa que comienza su hijo: “La vida explotando” | Créditos: Instagram @fantinofantino

En las fotografías se lo puede ver a Beltrán listo para su debut escolar, con uniforme y mochila. Alejandro Fantino decidió acompañar ese álbum con un sentido y profundo mensaje.

Alejandro Fantino se mostró conmovido por la nueva etapa que comienza su hijo: “La vida explotando” | Créditos: Instagram @fantinofantino

EL MENSAJE DE FANTINO POR EL PRIMER DÍA DE JARDÍN DE SU HIJO

El periodista publicó el álbum con las fotos del primer día de jardín de Beltrán con un texto profundo, basado en filosofía.

“Un día, un paso, un momento y la vida explotando en su totalidad gracias al amor traído por este bomboncito a nuestro universo”, empezó.

Alejandro Fantino se mostró conmovido por la nueva etapa que comienza su hijo: “La vida explotando” | Créditos: Instagram @fantinofantino

Allí agregó sus conocimientos en materia filosófica: “‘El tiempo es continuidad y movimiento’, decían los griegos (sin prestarle mucha atención), pero el instante era tomado como algo superior, lo llamaban ‘Kairós’ y éste era tiempo cualitativo no tiempo medido…”.

Alejandro Fantino se mostró conmovido por la nueva etapa que comienza su hijo: “La vida explotando” | Créditos: Instagram @fantinofantino

“Gracias a Dios y al Espíritu Santo por dejarnos vivir este día donde un ‘Kairós’ alcanzó su plenitud en nuestra familia con Beltrán y su primer día de jardín”, añadió.

Alejandro Fantino se mostró conmovido por la nueva etapa que comienza su hijo: “La vida explotando” | Créditos: Instagram @fantinofantino

Luego llegó el reconocimiento familiar. “Gracias, Coni, por hacer que nuestro mundo sea cada día un disfrute lleno de paz y de amor familiar. Por último, seguramente muchos de ustedes estén viviendo lo mismo o lo estén por vivir, así que les deseo de alma que la felicidad los cubra y la vida los llene de momentos como este”.