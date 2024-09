Alejandro Fantino confesó en su visita a Socios del Espectáculo cómo es su pacto económico con Connie Mosqueira: “El dinero que entra a mi casa es de toda mi familia”.

“Yo estoy casado legalmente, si a casa entran $100, $50 son míos y $50 es de Connie. A mí me administran el dinero hace 12 años dos personas”, reveló el conductor de Por Amor o por Dinero.

Aldejandro Fantino en Socios del Espectáculo.

Al final, Alejandro expresó: “El dinero a mí no me importa, me desernegiza, yo no soy millonario, tengo una gran casa y laburo hace 30 años”.

ALEJANDRO FANTINO RECORDÓ SU SEPARACIÓN DE MIRIAM LANZONI

Alejandro Fantino recordó su separación de Miriam Lanzoni en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich luego de contar la poca importancia que le da al dinero.

“Yo firmé el divorcio con Miriam a los tres o cuatro años, no nos poníamos de acuerdo por qué se quedaba cada uno, habían dos departamentos y decíamos ‘llevátelo vos’, ‘no, llevátelo vos’, no me importa el dinero”, cerró.

