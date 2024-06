En marzo, Ricardo Darín se sumó a las críticas que le hizo la comunidad de actores locales a Javier Milei por la desfinanciación del INCAA y eso lo convirtió en sujeto de feroces comentarios de Alejandro Fantino. Ahora, el actor salió a responderle a periodista.

Tres meses después llegó la respuesta de Darín en la tarde, consultado porel cronista Oliver Quiroz. “Un poco me sorprendió lo de Fantino, pero las personas cambian”, dijo el actor, y agregó: “No entendí por qué lo dijo, tampoco es verdad que tuve un auto que chocó contra un árbol”.

“Yo dije que responsabilizar a los artistas era perverso e injusto. Tal vez, lo que dije del INCAA no se entendió o por ahí afectó intereses y alguien dijo ‘córtenle las piernas a este bastardo’”, cerró Darín, colocando a Fantino en el rol de “mercenario”. ¡Tremendo!

ASÍ FUE LA DURA RESPUESTA DE RICARDO DARÍN A ALEJANDRO FANTINO

Fantino, que se convirtió en meme hace algunos años a raíz de una respuesta de Darín en una entrevista en la que le contó por qué rechazó hacer una carrera en Hollywood porque estaba muy conforme con tener “dos duchas calientes al día”, fue impiadoso con el protagonista de Argentina 1985.

“Él avala la teoría de que todo lo que se sabe de la Argentina se sabe por el cine. O sea que no conocen al país por otros logros, como los deportivos o los científicos... Mirá la soberbia que tienen estos tipos”, dijo entonces el conductor de Neura.

“Él ya está dando por sentado que los que votaron a Milei creen que el país está así por ellos, por los actores. Y él dice que esa es una teoría delirante... pero sería bueno que se saquen la careta”, añadió el periodista.

QUÉ HABÍA DICHO ALEJANDRO FANTINO SOBRE RICARDO DARÍN

“Él (por Darín) me dijo que se conformaba con darse dos duchas con agua caliente, y yo lo veía jugando al tenis en el Vilas, cuando no podía meter el BMW porque pegaba contra los árboles de atrás”, dijo Fantino en marzo.

“Yo lo veía jugar al tenis, es buen tipo, pero no jugaba al tenis en una cancha de polvo de ladrillo en un club de campo, jugaba en el Racket”, agregó.

“Tenía el auto de la Pantera Rosa. Entonces digo ‘che, me estarían faltando las dos duchas de agua caliente’, porque evidentemente eso no le alcanza. Honestamente, entiendo que en el último tiempo acá hay poco cine, pero es mucho humo y yo ya no me como ni una más”, añadió.

Además los conozco a casi todos... lamentablemente, mucho humo”, cerró Fantino.

