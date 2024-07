La semana pasada, Sergio “Tronco” Figliuolo recibió el llamado de un oyente de Neura Delayed Knigth que le dejó un chiste irreproducible. El hecho causó un repudio generalizado en los medios y obligó a Alejandro Fantino a tomar una drástica decisión.

Tras los duros términos vertidos por Lio Pecoraro y Fernando Piaggio en El run run del espectáculo, donde reprodujeron varias veces el tremendo momento al aire de Tronco, Alejandro Fantino hizo este lunes un duro descargo en su propio ciclo.

“Imagínense que yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo, con su gente. Yo tengo responsabilidad e injerencia sobre lo que pasa aquí, en Multiverso Fantino”, dijo el conductor.

QUÉ HIZO ALEJANDRO FANTINO TRAS LA DIFUSIÓN DE UN VIDEO VIRAL DE NEURA CON UN CHISTE NADA GRACIOSO

“Estaba en mi casa, haciendo dormir a mi hijo, y me entero el sábado al mediodía lo que había ocurrido”, recordó Fantino, que contó que se sintió “difamado por un montón de gente”, por lo que tomó dos decisiones que comunicó adecuadamente.

“Voy a tomar, desde mañana a la mañana, acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor cuando yo no tuve nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso”, dijo, en referencia al chiste que salió al aire sin filtro.

“El programa no sale más al aire, Tronco les va a comunicar que va a hacer con su vida y la persona que no chequeó debidamente no pertenece más a esta empresa. Les pido disculpas como uno de los accionistas minoritarios, pero accionistas al fin”, cerró Alejandro Fantino, muy molesto con lo ocurrido.

