A lo largo de su carrera, Alejandro Fantino ha lanzado a la fama a muchos de sus colaboradores como Flavio Azzaro o Gastón Recondo, pero ninguno de ellos le hizo un desplante tan sonoro como Sergio “Tronco” Figliuolo, que se sacó con él en medio de una discusión.

La realidad política de Argentina llevó a varias discusiones de este tipo en los más variados programas de la TV Argentina, y el streaming de Neura no estuvo exceptuado, tal como demostró el cruce de “Tronco” con Fantino sobre el país.

“Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabés que soy un tipo que vive conectado con la realidad”, dijo Fantino luego de que su colaborador protestara por el estado deplorable de algunos de los sitios que visita en el Conurbano, y de las reglas y normativas que no se ponen en marcha para el bien del público.

“No, vos no vivís conectado con la realidad. Disculpame, pero mi realidad no la vivís”, le replicó Tronco, que antes le había espetado a su jefe que “vive en Narnia”, y este le había echado en cara que “tiene flor de camioneta”.

EL ATAQUE DE FURIA DEL PANELISTA DE FANTINO

“Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día. ¿Sabés lo que hago el sábado? Me levanto a las 10 de la mañana y…”, quiso decir Sergio, pero Fantino lo cortó: “¿Y la que yo tengo de dónde la tengo? ¿Yo no laburo 20 mil horas por día?”.

“¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo no te tiro esas bol… ‘Vos tenés una Cherokee’ te digo y no gano nada”, le respondió Tronco. “Pero si me estás diciendo que vivo en Narnia no sé desde hace cuánto tiempo”, le reprochó Fantino.

“Pero es distinto. ¡Vos no sabés el día a día que tiene la gente!”, reiteró Tronco. “¿Qué yo no sé el día a día que tiene la gente?”, le preguntó Fantino, que pocos instantes después se quedó atónito cuando Tronco se sacó los auriculares con fuerza y los lanzó lejos mientras tomaba sus cosas para abandonar el estudio, con bronca.

“¡Se enojó en serio! Pará un poco. Tronco, pará. No te pongas así”, reaccionó Fantino. “Se enojó, se enojó. ¡Se enojó en serio!”, exclamó el conductor, que más tarde logró que Sergio Tronco vuelva a su silla, aunque no consiguió que recupere la calma, eso sí.

