Gustavo Méndez arrojó una escandalosa versión sobre la presunta distancia entre Tini Stoessel y sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, en medio de los preparativos para su inminente boda con Rodrigo de Paul.

“¿Qué pasa con Tini Stoessel y su familia? Esta noticia la contó ayer Paula Varela, pero tenemos un dato que no contó nadie", comenzó diciendo el panelista en La Mañana con Moria por eltrece.

Tini Stoessel estaría distanciada de sus padres (Foto de Instagram)

Luego formuló inquietantes interrogantes y los fue respondiendo: “Por un lado, ¿qué pasa entre Tini y su papá, Alejandro Stoessel? Por otro lado, ¿qué pasa con la mamá, Mariana Muzlera? ¿Qué rol cumple el hermano, Francisco?”.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto de Instagram)

GUSTAVO MÉNDEZ: “NO ESTÁN INVITADOS LOS PADRES DE TINI AL CASAMIENTO”

“Tini está en París. ¿Qué pasa con el casamiento? La información exclusiva que la van a levantar todos los portales: hasta hoy, 6 de agosto, no están invitados al casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel. No están invitados los padres. Ya están avisados. Los invitados no recibieron todavía las tarjetas”, lanzó el periodista.

“Se van a casar el 19 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz”, agregó el panelista del programa de La One.

“¿Con quién va a entrar al altar?”, preguntó Moria Casán. Y afirmó contundente: “Esto es muy grave”.

En ese escandaloso marco, Méndez contó que la cantante también evalúa cambiar de representante. “Hay un problema con las arcas de su carrera. Tini quiere manejar ella sus arcas, no el padre, y quiere tener otro mánager. No están peleados. Quiere tomar otro destino”.

LA PALABRA DEL PAPÁ DE RODRIGO DE PAUL

En julio, a pocos días de la final del Mundial, Roberto De Paul, padre de Rodrigo, salió al aire en La Mañana con Moria y contó, con picardía, que todavía no había sido invitado al casamiento de su hijo con Tini Stoessel.

Lo cierto es que, hasta el momento, la pareja aún no repartió formalmente las invitaciones. Las invitaciones seguramente les llegarán.