La final del Mundial 2026 dejó una mezcla de tristeza y orgullo para la Selección Argentina. Aunque el título quedó en manos de España, La Scaloneta volvió a conquistar el corazón de millones de hinchas y también el de quienes acompañaron a los jugadores desde el costado más íntimo.

Una de ellas fue Tini Stoessel. La cantante utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Rodrigo De Paul, que rápidamente se volvió viral.

Primero compartió una imagen publicada por el propio futbolista en la que se lo ve de espaldas, contemplando una tribuna repleta de hinchas argentinos que alentaron al equipo hasta el último minuto: “Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos”, escribió sobre la postal.

El emotivo mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul. Foto: Captura de Instagram Stories (@tinistoessel) Por: Fabiana Lopez

Pero el momento más conmovedor llegó con el mensaje que le dedicó directamente a su pareja. Con palabras cargadas de amor y admiración, expresó: “Mi vida... Ya sabés todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre”.

La publicación no tardó en viralizarse entre los seguidores de la pareja, que destacaron el apoyo incondicional de Tini en uno de los momentos más sensibles para Rodrigo De Paul y todo el plantel argentino.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

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TINI STOESSEL LE DEDICÓ UN ROMÁNTICO MENSAJE A RODRIGO DE PAUL: “TE AMO TANTO, MI AMOR”

La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra desató una ola de festejos entre los hinchas y también generó una romántica reacción de Tini Stoessel, que no dudó en expresar públicamente todo su amor por Rodrigo De Paul tras el pitazo final.

Una vez concluido el encuentro, la cantante comentó la publicación que realizó el mediocampista en sus redes sociales y le dedicó un mensaje cargado de emoción: “Mi amor, te amo tanto”, escribió Tini junto al emoji de una carita emocionada. Pero no se quedó ahí y redobló la apuesta con otra declaración: “Dios mío, te amo. Vamos Argentina, te amo”.

El posteo de De Paul no tardó en convertirse en un fenómeno en las redes sociales, superando los 230 mil “me gusta” y acumulando miles de comentarios de fanáticos que celebraron tanto el triunfo de la Selección como el romántico intercambio de la pareja.