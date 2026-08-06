Tini Stoessel volvió a ser noticia por su vínculo con Rodrigo De Paul, y esta vez el escenario fue nada menos que París. La cantante viajó a la capital francesa junto a su mejor amiga, Sofi Fernández, y su perra Fifi, y compartió en sus redes una serie de imágenes que, lejos de pasar inadvertidas, encendieron otra vez la versión de una boda inminente con el futbolista de la Selección Argentina.

El detalle que disparó todo fue tan simple como efectivo: un emoji de anillo de compromiso que acompañó sus postales parisinas.

El mensaje estuvo en el emoji.

El revuelo se replicó rápido entre los usuarios. Más allá de las fotos clásicas frente a la Torre Eiffel o en algún café exclusivo, lo que llamó la atención fue justamente ese ícono.

“El mensaje estuvo en el emoji”, escribió una seguidora, y esa lectura alcanzó para que la conversación girara en torno a una supuesta boda y a la posibilidad de que la artista hubiera aprovechado el viaje para buscar su vestido de novia.

LOS DETALLES QUE ALIMENTAN LA VERSIÓN DEL CASAMIENTO

Durante su recorrida por Francia, Tini se mostró sonriente y relajada en varias postales que sumaron rápidamente miles de interacciones. No hubo palabras que acompañaran las imágenes, pero el emoji del anillo fue suficiente para que las conjeturas escalaran.

“¿Se viene el casamiento?”, preguntó uno de sus seguidores, resumiendo el clima general entre sus fans. La presencia de Sofi Fernández, su amiga de toda la vida, sumó todavía más fuerza a las versiones sobre el vestido de novia.

Tini viajó con su perrita Fifi, lo que podría ser por una estadía más larga vinculada a una posible boda

También se metió en la conversación la propia Fifi, la perra de Tini, cuya presencia en el viaje fue interpretada por muchos como un indicio de que la estadía en la ciudad se extendería más de lo habitual. “Viajar con tu perrita es porque tenés algo grande entre manos”, comentó una usuaria, en línea con la teoría de que el objetivo del viaje tenía que ver, justamente, con la organización de la boda.

SUSANA GIMÉNEZ Y EL DATO QUE SE LE ESCAPÓ AL AIRE

En medio de este clima de especulación, un comentario de Susana Giménez durante una emisión de Por el Mundo terminó de encender la polémica. Mientras compartía un viaje en auto con Marley, la conductora dejó caer un dato que muchos tomaron como una confirmación involuntaria. Ante la observación de su compañero sobre el buen momento sentimental del futbolista, Susana respondió sin filtro: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”.

El comentario de Susana Giménez durante una emisión de Por el Mundo desató una ola de reacciones en el mundo del espectáculo

La frase se viralizó de inmediato en redes sociales y se sumó al cúmulo de versiones que circulan desde hace meses en los programas de espectáculos argentinos. Hasta el momento, ni Tini ni De Paul confirmaron oficialmente un compromiso ni una fecha para la celebración, y la pareja optó por mantener silencio pese a la insistencia de la prensa y de sus seguidores.

Sin embargo, para quienes siguen de cerca cada movimiento de la cantante, tanto el gesto en París como el desliz de Susana solo reforzaron la idea de que la boda del año está cada vez más cerca.