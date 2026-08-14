Elba Rodríguez, cocinera: “Mi receta de pastel de papas lleva puré de tomates, verdeo picado y queso crema”

El pastel de papas es un plato ideal para el invierno por su combinación de carne, vegetales y puré caliente. Es una receta abundante y rendidora que se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y permite hacer varias porciones en una sola fuente.

La cocinera Elba Rodríguez compartió su propia receta de pastel de papas, con un relleno que lleva carne picada, puré de tomates, cebolla, ajo, morrón rojo, morrón verde, aceitunas y pasas de uva. Para potenciar el sabor utiliza pimentón, orégano y ají molido.

La preparación tiene además una diferencia en el puré. Rodríguez utiliza 1,5 kilos de papas y les agrega verdeo picado y queso crema, una combinación que permite conseguir una cobertura más cremosa y con más sabor.

Comensales 4 Ingredientes Para el relleno Un kg de carne picada

kg de carne picada 2 dientes de ajo

dientes de ajo 3 cebollas

cebollas ¼ de morrón rojo

de morrón rojo ¼ de morrón verde

de morrón verde Puré de tomate, cantidad necesaria

Pimentón, a gusto

Orégano, a gusto

Ají molido, a gusto

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Pasas de uva, a gusto

Aceitunas, a gusto Para el puré 1 ½ kg de papas

kg de papas Verdeo, cantidad necesaria

Queso crema, cantidad necesaria

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Procedimiento del pastel de papas de Elba Rodríguez

Picar los dientes de ajo, las cebollas y los morrones rojo y verde. Cocinarlos en una sartén o cacerola hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar mientras se mezcla para separarla y conseguir una cocción pareja. Incorporar el pimentón, el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta. Sumar el puré de tomate y mezclar bien con la carne y los vegetales. Agregar las pasas de uva y las aceitunas. Cocinar durante unos minutos más para integrar los sabores y retirar del fuego. Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas hasta que estén tiernas. Escurrirlas y pisarlas hasta obtener un puré. Incorporar al puré el verdeo picado y el queso crema. Condimentar con sal y pimienta y mezclar hasta obtener una preparación cremosa. Distribuir el relleno de carne en una fuente para horno y cubrir toda la superficie con el puré de papas. Llevar al horno caliente hasta que el pastel esté bien caliente y la superficie del puré quede ligeramente dorada. Retirar y servir.

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