Elba Rodríguez, cocinera: “Mi receta de pastel de papas lleva puré de tomates, verdeo picado y queso crema”

El pastel de papas es un plato ideal para el invierno por su combinación de carne, vegetales y puré caliente. Es una receta abundante y rendidora que se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y permite hacer varias porciones en una sola fuente.
La cocinera Elba Rodríguez compartió su propia receta de pastel de papas, con un relleno que lleva carne picada, puré de tomates, cebolla, ajo, morrón rojo, morrón verde, aceitunas y pasas de uva. Para potenciar el sabor utiliza pimentón, orégano y ají molido.
La preparación tiene además una diferencia en el puré. Rodríguez utiliza 1,5 kilos de papas y les agrega verdeo picado y queso crema, una combinación que permite conseguir una cobertura más cremosa y con más sabor.
Ingredientes
Para el relleno
- Un kg de carne picada
- 2 dientes de ajo
- 3 cebollas
- ¼ de morrón rojo
- ¼ de morrón verde
- Puré de tomate, cantidad necesaria
- Pimentón, a gusto
- Orégano, a gusto
- Ají molido, a gusto
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Pasas de uva, a gusto
- Aceitunas, a gusto
Para el puré
- 1 ½ kg de papas
- Verdeo, cantidad necesaria
- Queso crema, cantidad necesaria
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
Procedimiento del pastel de papas de Elba Rodríguez
- Picar los dientes de ajo, las cebollas y los morrones rojo y verde. Cocinarlos en una sartén o cacerola hasta que estén tiernos.
- Agregar la carne picada y cocinar mientras se mezcla para separarla y conseguir una cocción pareja.
- Incorporar el pimentón, el orégano, el ají molido, la sal y la pimienta. Sumar el puré de tomate y mezclar bien con la carne y los vegetales.
- Agregar las pasas de uva y las aceitunas. Cocinar durante unos minutos más para integrar los sabores y retirar del fuego.
- Pelar las papas, cortarlas en trozos y hervirlas hasta que estén tiernas. Escurrirlas y pisarlas hasta obtener un puré.
- Incorporar al puré el verdeo picado y el queso crema. Condimentar con sal y pimienta y mezclar hasta obtener una preparación cremosa.
- Distribuir el relleno de carne en una fuente para horno y cubrir toda la superficie con el puré de papas.
- Llevar al horno caliente hasta que el pastel esté bien caliente y la superficie del puré quede ligeramente dorada. Retirar y servir.
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