En Argentina, la picada es mucho más que una entrada: es una excusa para reunirse, charlar largo y comer sin apuro. Cuando está bien armada, no necesita presentación ni protocolo, solo buenos productos y algo de ingenio para combinar sabores que funcionen entre sí. Esta versión va un paso más allá de lo clásico y suma preparaciones calientes que levantan cualquier mesa.
Mollejas doradas, albóndigas con salsa, chips de batata especiados, cebolla frita y papas con cheddar y panceta forman un combo potente, equilibrado y pensado para compartir. No hay secretos raros ni técnicas complicadas: todo se puede preparar en casa, con ingredientes accesibles y resultados que siempre rinden.
Ingredientes para la picada argentina
Para las albóndigas con salsa
- 200 g de albondiguitas de carne picada
- 200 g de puré de tomate
- Un chile verde picado
- Una cdta de ají molido
Para los chips de batata
- Una batata
- Una cdta de canela
- Una cdta de azúcar
- Un ajo picado
- Ralladura de un limón
- 3 cdas de aceite de oliva
Para las mollejas salteadas
- 2 mollejas blanqueadas
- 2 cdas de harina
- 50 g de manteca
- Gajos de limón
- Sal y pimienta
Para la cebolla frita
- Una cebolla
- Un huevo
- 4 cdas de harina
- 3 cdas de polenta
Para las papas chip con cheddar y panceta
- 100 g de papas chip
- 200 g de queso cheddar derretido
- 100 g de panceta picada y dorada
- 2 cdas de cebolla de verdeo picada
Procedimiento
Albóndigas
- Saltear las albóndigas en aceite de oliva.
- Agregar el puré de tomate junto con el chile y el ají molido.
- Mezclar bien y calentar hasta que la salsa esté integrada.
- Reservar.
Chips de batata
- Cortar la batata en rodajas finas.
- Colocarlas en un bowl con el resto de los ingredientes.
- Mezclar bien.
- Llevar a horno hasta que estén doradas y crocantes.
Mollejas
- Cortar las mollejas en láminas de ½ cm.
- Salpimentar y pasar por harina.
- Dorar en manteca caliente.
- Servir con gajos de limón.
Cebolla frita
- Pelar la cebolla y hacerle seis cortes como formando una flor, sin llegar al fondo.
- Separarla apenas.
- Pasarla por harina, luego por huevo y finalmente por polenta.
- Freír en abundante aceite caliente hasta dorar.
- Disponer las papas chip en una cazuela.
- Cubrirlas con el cheddar derretido.
- Terminar con la panceta y la cebolla de verdeo.
