En Argentina, la picada es mucho más que una entrada: es una excusa para reunirse, charlar largo y comer sin apuro. Cuando está bien armada, no necesita presentación ni protocolo, solo buenos productos y algo de ingenio para combinar sabores que funcionen entre sí. Esta versión va un paso más allá de lo clásico y suma preparaciones calientes que levantan cualquier mesa.

Mollejas doradas, albóndigas con salsa, chips de batata especiados, cebolla frita y papas con cheddar y panceta forman un combo potente, equilibrado y pensado para compartir. No hay secretos raros ni técnicas complicadas: todo se puede preparar en casa, con ingredientes accesibles y resultados que siempre rinden.

Ingredientes para la picada argentina

Para las albóndigas con salsa

200 g de albondiguitas de carne picada

200 g de puré de tomate

Un chile verde picado

Una cdta de ají molido

Para los chips de batata

Una batata

Una cdta de canela

Una cdta de azúcar

Un ajo picado

Ralladura de un limón

3 cdas de aceite de oliva

Para las mollejas salteadas

2 mollejas blanqueadas

2 cdas de harina

50 g de manteca

Gajos de limón

Sal y pimienta

Para la cebolla frita

Una cebolla

Un huevo

4 cdas de harina

3 cdas de polenta

Para las papas chip con cheddar y panceta

100 g de papas chip

200 g de queso cheddar derretido

100 g de panceta picada y dorada

2 cdas de cebolla de verdeo picada

Las mollejas se deben sellar con manteca en esta receta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Albóndigas

Saltear las albóndigas en aceite de oliva. Agregar el puré de tomate junto con el chile y el ají molido. Mezclar bien y calentar hasta que la salsa esté integrada. Reservar.

Chips de batata

Cortar la batata en rodajas finas. Colocarlas en un bowl con el resto de los ingredientes. Mezclar bien. Llevar a horno hasta que estén doradas y crocantes.

Mollejas

Cortar las mollejas en láminas de ½ cm. Salpimentar y pasar por harina. Dorar en manteca caliente. Servir con gajos de limón.

Cebolla frita

Pelar la cebolla y hacerle seis cortes como formando una flor, sin llegar al fondo. Separarla apenas. Pasarla por harina, luego por huevo y finalmente por polenta. Freír en abundante aceite caliente hasta dorar.

Papas con cheddar y panceta

Disponer las papas chip en una cazuela. Cubrirlas con el cheddar derretido. Terminar con la panceta y la cebolla de verdeo.

