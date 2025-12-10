Una buena picada de mar combina perfecto con el verano: fritos crocantes, pescado fresco y algo rico para picar mientras se toma una cerveza bien fría. Es fácil de preparar, rinde un montón y tiene ese sabor inconfundible que se disfruta incluso lejos de la costa.
En esta versión casera, la picada cervecera reúne pescado en tempura, aros de cebolla dorados y croquetas de papa rellenas que son un golazo. Se hacen rápido, con pocos ingredientes y sin complicarse con técnicas. Ideal para una tarde en el patio, una juntada improvisada o para acompañar con una picada más grande.
Picada cervecera de mar: ingredientes
- 3 huevos
- 1 taza de harina
- 1 taza de leche
- Sal y pimienta, a gusto
- Nuez moscada
- Pescado fresco cortado en trozos
- 100 g de queso muzzarella en cubos chicos
- 1 papa grande hervida
- 1 taza de pan rallado o rebozador
- Aceite de girasol, c/n
Procedimiento
- Preparar el tempura: batir 2 huevos con la taza de harina y la leche bien fría para evitar grumos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Reservar en un bowl amplio.
- Croquetas de papa: pisar la papa hervida, mezclar con 1 huevo, sal, pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada. Armar croquetas, rellenarlas con cubitos de muzzarella, cerrar bien y rebozar en pan rallado.
- Cortar el pescado en trozos parejos y las cebollas en aros gruesos.
- Pasar el pescado y los aros de cebolla por la mezcla de tempura.
- Calentar una olla o sartén profunda con abundante aceite.
- Freír cada preparación hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y escurrir sobre papel de cocina.
- Rectificar sal y pimienta, sumar limón y servir calientes.
