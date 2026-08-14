Los ñoquis caseros son uno de esos platos que nunca pasan de moda, pero siempre admiten una vuelta de tuerca. En esta versión, el chef Martín Santcovsky sorprende con una masa elaborada con papas negras y palta, rellena con muzzarella y acompañada por un pesto diferente.

El gran secreto de la receta está justamente en esa salsa. En lugar del tradicional pesto de piñones, utiliza pistachos y ralladura de limón, una combinación que aporta un sabor más intenso, fresco y ligeramente cítrico, ideal para equilibrar la cremosidad de los ñoquis.

Además, el plato se completa con una salsa de hongos, tomates cherry y crema de leche, que suma textura y convierte esta preparación en una opción perfecta para una comida especial o para disfrutar el clásico ritual de los ñoquis del 29.

Comensales 5 Ingredientes Para los ñoquis Un kg de papa negra.

kg de papa negra. Una palta.

palta. 300 g harina 0000.

g harina 0000. Una cucharadita de sal.

cucharadita de sal. Una pizca pimienta.

pizca pimienta. 500 g muzzarella.

g muzzarella. Almidón de maíz, cantidad necesaria. Para la salsa 200 g hongos frescos.

g hongos frescos. 2 dientes de ajo.

dientes de ajo. 250 g tomates cherry.

g tomates cherry. 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

cucharadas de aceite de oliva extra virgen. 200 g salsa de tomate natural.

g salsa de tomate natural. 100 g crema de leche. Para el pesto especial Una planta de albahaca fresca.

planta de albahaca fresca. 50 g pistachos.

g pistachos. 50 g queso parmesano rallado.

g queso parmesano rallado. Un diente de ajo.

diente de ajo. 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Ralladura de 1/2 limón.

Procedimiento para los ñoquis

Cocinar las papas con piel hasta que estén tiernas. Pelarlas y hacer un puré mientras aún están calientes. Incorporar la palta pisada y mezclar hasta obtener una preparación homogénea. Agregar la sal, la pimienta y la harina poco a poco hasta formar una masa suave. Cortar la muzzarella en cubos. Formar pequeñas porciones de masa, colocar un cubo de queso en el centro y cerrar bien cada ñoqui. Pasarlos ligeramente por almidón de maíz para evitar que se peguen.

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