Amalia Granata opinó fuerte sobre Facundo Moyano, tras ser imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad de la modelo Candela Arizaga, en una causa que fue encuadrada bajo un contexto de violencia de género.

La diputada cuestionó el allanamiento en la casa del exfuncionario e hizo delicadas denuncias en El Observador, en una nota con Marina Calabró.

“Todo indica que la mina no va a presentar una denuncia formal, ni va a declarar contra Moyano, que todo se arregló con guita”, comentó la conductora del programa radial.

Granata respondió con todo: “Obvio que todo está arreglado, que dejaron pasar al amigo. Se ve con la bolsita cómo saca toda la droga del departamento”.

Indignada y enojada, continuó: “Pensar que ese pibe votaba leyes. Pensar que ese pibe decidía qué íbamos a hacer los ciudadanos”.

Amalia Granata contra Facundo Moyano: “Sacaron la droga del departamento”

Amalia Granata, durísima contra Facundo Moyano: “La plata del narcotráfico ayuda a políticos”

Sobre las versiones de consumo en la casa de Moyano la noche del confuso episodio policial con Candela, agregó: “Yo lo he dicho en la Legislatura, que deberían, antes de que entremos al recinto, hacernos un test. Hay gente que vos la ves cómo llega al recinto y no podés creer que esté votando leyes que tengan que ver con la calidad de vida de la gente”.

Acto seguido, la diputada denunció: “Seguramente, plata del narcotráfico ayuda a ciertos políticos a llegar a donde están. Entonces nos hacemos todos los boludos y la fácil es ‘legalicémoslo’”.