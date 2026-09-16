Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina el próximo 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el estadio Monumental. La AFA confirmó este martes que el capitán volverá a vestir la camiseta argentina para disputar el último partido de su carrera internacional y ya comenzó la expectativa entre los hinchas que quieren estar presentes.

Sin embargo, todavía hay algunos datos que la Asociación del Fútbol Argentino no oficializó. La fecha y el horario de comienzo de la venta de entradas todavía no fueron comunicados, como tampoco los precios definitivos ni la cantidad de localidades que podrá comprar cada persona. Según las referencias difundidas, la comercialización podría comenzar entre siete y diez días antes del encuentro, por lo que se espera que sea durante los últimos días de septiembre.

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DÓNDE SE COMPRARÍAN LAS ENTRADAS PARA VER A MESSI

La plataforma que aparece como principal candidata para la venta es Deportick, utilizada en las últimas presentaciones de la Selección Argentina como local. De todos modos, el mecanismo definitivo deberá ser confirmado oficialmente por la AFA antes de que comience el expendio.

Para quienes quieran estar preparados, se recomienda tener una cuenta registrada previamente, completar correctamente los datos personales y verificar que el usuario pueda ingresar sin inconvenientes. Una vez habilitada la venta, el sistema utilizaría una fila virtual para ordenar el acceso de los hinchas a las localidades.

Foto: Instagram (@leomessi)

En cuanto a los precios, todavía no existen valores oficiales para el partido ante Benín. Como referencia, las últimas entradas para partidos de la Selección en el Monumental tuvieron precios que partieron de unos $90.000 para las populares, mientras que las plateas llegaron a ubicarse entre aproximadamente $158.000 y $480.000, dependiendo del sector. Esos montos sirven únicamente como referencia y podrían cambiar para la despedida de Messi.

El encuentro ante Benín será el cierre de una serie de tres amistosos que la Selección disputará durante la próxima ventana internacional. Antes jugará frente a Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y contra Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental. El partido del 6 de octubre tendrá además un condimento especial: la AFA anunció que invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 para acompañar a Messi en su despedida.

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