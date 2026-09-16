La Fundación GEDYT realizó una nueva edición de su tradicional Noche Azul, la gala solidaria que reúne cada año a figuras del espectáculo, la salud, el periodismo y otros ámbitos con el objetivo de concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de colon. El encuentro se realizó en el Alvear Palace Hotel y contó con la conducción de Mariana Fabbiani, Guillermo Andino, Guillermo Lobo y Luis Novaresio.

Entre los invitados estuvieron Araceli González, Flor Torrente, Fabián Mazzei, Guillermina Valdez, Germán Paoloski, Fabián Medina Flores, Evelyn Botto, Osvaldo Gross, Gladys Florimonte, Guillermo Capuya, Daniel López Rosetti, Barbie Simons, Ailén Bechara, Claudio Rigoli, Susana Roccasalvo, Carmen Barbieri, Fede Bal y Flor de la V, entre otras personalidades. La noche también tuvo un momento musical con la presentación de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

La iniciativa busca recaudar fondos para desarrollar acciones de prevención y detección temprana del cáncer de colon, especialmente en poblaciones vulnerables, además de impulsar campañas de concientización y alianzas entre el sector público y privado. “La Noche Azul reúne a referentes del sector salud, empresas, líderes de opinión y decisores, generando un entorno único donde el compromiso se traduce en acción”, destacó el doctor Luis Caro, presidente de Fundación GEDYT.

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FAMOSOS Y FIGURAS DEL ESPECTÁCULO DIJERON PRESENTE EN LA NOCHE AZUL DE FUNDACIÓN GEDYT

Evelyn Botto y Fede Bal (Foto: Movilpress)

Rocío Vivas y Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio (Foto: Movilpress)

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

Los dres. Daniel López Rosetti y Guillermo Capuya (Foto: Movilpress)

Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto (Foto: Movilpress)

Araceli Gonzalez y Fabián Mazzei (Foto: Movilpress)

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

Barbie Simons (Foto: Movilpress)

Guillermina Valdés (Foto: Movilpress)

Sandra Borghi (Foto: Movilpress)

Mariana Fabbiani (Foto: Movilpress)

Flor Torrente y Santiago Slapak (Foto: Movilpress)

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

Ailén Bechara (Foto: Movilpress)

Florencia de la V y Pablo Goycochea (Foto: Movilpress)

Majo Martino (Foto: Movilpress)

Guillermo Lobo (Foto: Movilpress)

Gladys Julia Florimonte (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi, Carmen Barbieri, Fede Bal y Evelyn Botto (Foto: Movilpress)

fabian Mazzei, Araceli González, Flor Torrente y Santiago Slapak (Foto: Movilpress)

Florencia de la V y Pablo Goycochea (Foto: Movilpress)

Mariana Fabbiani, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Germán Paooski, Fede Bal y Guillermo Capuya (Foto: Movilpress)

Germán Paoloski, Majo Martino y Guido Zaffora (Foto: Movilpress)

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