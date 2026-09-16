La receta de Paula Pareto para preparar una gelatina saludable de remolacha y chía: cómo hacerla paso a paso

La gelatina de remolacha y chía de Paula Pareto se convirtió en una de las recetas saludables que más llamó la atención en redes sociales. La exjudoca y médica mostró cómo prepara este particular postre casero con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo.
La campeona olímpica contó con humor que decidió incorporar la preparación después de interesarse por el colágeno a partir de los 30 años. “Llegó, casi 10 años después, pero peor sería nunca arrancar, ¿no?”, escribió al compartir su experiencia.
La receta combina remolacha, semillas de chía y gelatina sin sabor. Se trata de ingredientes con perfiles nutricionales diferentes: la chía aporta fibra, grasas insaturadas y proteínas vegetales, mientras que la remolacha contiene, entre otros nutrientes, folato y antioxidantes.
Por su parte, la gelatina es una fuente de proteínas derivadas del colágeno. Sin embargo, consumirla no implica por sí solo prevenir enfermedades ni garantiza un aumento del colágeno corporal, ya que la alimentación y la salud dependen de múltiples factores.
Ingredientes
- 2 remolachas cocidas
- 2 cucharadas de semillas de chía
- 2 tazas agua
- 10 gramos de gelatina sin sabor
- 10 cucharadas de agua fría para hidratar la gelatina
- Stevia, miel o azúcar, a gusto
- Una cucharadita de jengibre o jugo de limón, opcional
Procedimiento
- Hidratar la chía: mezclar las 2 cucharadas de semillas con 1 taza de agua y dejar reposar durante 20 minutos.
- Preparar la remolacha: licuar las 2 remolachas cocidas con la otra taza de agua. Colar, endulzar a gusto y agregar, si se desea, una cucharadita de jengibre o jugo de limón.
- Preparar la gelatina: hidratar los 10 gramos de gelatina sin sabor con 10 cucharadas de agua fría. Dejar reposar durante 10 minutos y luego calentar en el microondas en dos tandas de 15 segundos.
- Unir las preparaciones: incorporar la gelatina a la mezcla de remolacha y sumar la chía hidratada. Integrar bien y distribuir en moldes individuales o en un recipiente grande.
- Llevar a la heladera: refrigerar durante al menos 4 horas, hasta que la preparación adquiera la consistencia característica de una gelatina.
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