La receta de Paula Pareto para preparar una gelatina saludable de remolacha y chía: cómo hacerla paso a paso

La gelatina de remolacha y chía de Paula Pareto se convirtió en una de las recetas saludables que más llamó la atención en redes sociales. La exjudoca y médica mostró cómo prepara este particular postre casero con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo.

La campeona olímpica contó con humor que decidió incorporar la preparación después de interesarse por el colágeno a partir de los 30 años. “Llegó, casi 10 años después, pero peor sería nunca arrancar, ¿no?”, escribió al compartir su experiencia.

La receta combina remolacha, semillas de chía y gelatina sin sabor. Se trata de ingredientes con perfiles nutricionales diferentes: la chía aporta fibra, grasas insaturadas y proteínas vegetales, mientras que la remolacha contiene, entre otros nutrientes, folato y antioxidantes.

Paula Pareto, medallista olímpica argentina. (AP)

Por su parte, la gelatina es una fuente de proteínas derivadas del colágeno. Sin embargo, consumirla no implica por sí solo prevenir enfermedades ni garantiza un aumento del colágeno corporal, ya que la alimentación y la salud dependen de múltiples factores.

Comensales 2 Ingredientes 2 remolachas cocidas

remolachas cocidas 2 cucharadas de semillas de chía

cucharadas de semillas de chía 2 tazas agua

tazas agua 10 gramos de gelatina sin sabor

gramos de gelatina sin sabor 10 cucharadas de agua fría para hidratar la gelatina

cucharadas de agua fría para hidratar la gelatina Stevia, miel o azúcar, a gusto

Una cucharadita de jengibre o jugo de limón, opcional

Procedimiento