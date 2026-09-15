Emanuel Ortega y Julieta Prandi dieron este martes el “sí, quiero” en una íntima ceremonia civil realizada en San Isidro, después de seis años de relación. Entre los familiares que acompañaron a la pareja estuvo Bautista Ortega, el hijo mayor del cantante, quien no ocultó su felicidad por la nueva etapa que comenzó su papá junto a la modelo.

A la salida del Registro Civil, Bautista habló con Primicias Ya y se refirió especialmente a Julieta, con quien aseguró tener una relación muy cercana. “Yo a Julieta la quiero muchísimo”, expresó el joven, antes de revelar qué le dijo durante uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Bautista y Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Fotos: capturas América TV)

“Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho mejor, mucho más contento; se le ve en los ojos, en la mirada, en la cara”, aseguró Bautista. Y agregó que ver ese cambio en Emanuel es motivo de felicidad para él: “Eso me pone muy feliz por él”.

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El hijo de Emanuel también dejó en claro que la llegada de Julieta a la familia no fue algo reciente, pese a que este martes la pareja finalmente formalizó su relación ante la ley. “Obviamente la aceptamos desde el primer día a Julieta. Siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es Ortega”, comentó con humor.

Bautista, además, contó cómo se enteró de que su padre y Prandi habían decidido casarse. Según relató, Emanuel no organizó una reunión familiar para comunicar la noticia, sino que se lo contó de manera espontánea cuando fue a visitarlo a su casa. “Me dijo: ‘Tenemos algo para contarte con Julieta’. Me dijeron que se iban a casar, me mostraron el anillo y obviamente me puse muy contento por los dos”, recordó.

Julieta Prandi , India, Emanuel y Bautista Ortega. (Foto: Movilpress)

La particularidad fue que, de acuerdo con su relato, el anuncio ocurrió casi de casualidad. “No es que me llamó para reunirnos. Fue espontáneo. Fui a la casa de casualidad y me contó. Porque si no, no sé si me contaba”, cerró entre risas. Así, Bautista se convirtió en una de las voces de la familia que habló públicamente sobre el vínculo entre Emanuel y Julieta durante una jornada que estuvo marcada por la intimidad y la emoción.

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