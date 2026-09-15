En medio del conflicto por la propiedad familiar de L-Gante en General Rodríguez, La Mañana con Moria mostró cómo vive la familia que actualmente ocupa la vivienda.

Mercedes Ninci se acercó hasta el lugar y habló con la pareja que se encuentra en el interior de la casa junto a sus hijos. Por temor, ambos decidieron no mostrar sus rostros ni revelar sus nombres.

El hombre reconoció que ingresaron a la propiedad por su cuenta y aseguró que lo hicieron pensando en sus hijos. “Nosotros entramos, nos habilitamos”, sostuvo. Y agregó: “Es por nuestros hijos”.

Así vive la familia que ocupa la casa de L-Gante

La familia que usurpó la casa de L-Gante mostró cómo vive: “No tenemos ni papel higiénico”

Durante el móvil, el hombre explicó que no cuentan con recursos económicos suficientes y manifestó su temor ante una posible represalia.

“Nosotros, ¿qué represalias podemos tomar contra ellos? Mirá lo que somos. Tenemos a los nenes, nomás”, expresó.

En ese contexto, contó las dificultades que atraviesan para conseguir elementos básicos para la vida cotidiana.

“No tenemos ni papel higiénico”, aseguró.

La situación quedó expuesta cuando Mercedes Ninci mostró parte del interior de la vivienda y los alimentos que tenía la familia.

La mujer contó que no recibe ayuda social ni bolsones de comida de la provincia y explicó que, por el momento, una familiar es quien los está ayudando.

“Mi suegra ayer nos trajo mercadería para que comamos”, relató.

Entre los alimentos que mostró la notera había puré de tomate, galletitas, fideos, yerba, azúcar, grasa para cocinar y harina.

“No tienen fruta, verdura, proteínas pocas”, observó el médico Guillermo Capuya durante el móvil.

“Mi señora cocina re bien, con una papa y una cebolla te hace cualquier cosa”, respondió el hombre.

Así vive la familia que ocupa la casa de L-Gante

La familia aseguró tener miedo de L-Gante

Durante la conversación con Moria Casán, que habló en vivo con la pareja, el hombre también manifestó tener miedo de posibles represalias.

Según su relato, L-Gante habría ido hasta el lugar acompañado por otras personas y, de acuerdo con su versión, habría estado “enfierrado” para intentar sacarlos de la propiedad.

Además, lanzó una acusación contra el cantante: “Elián coinea a todos, les da plata. Quiere que todos estén para él. Por la plata baila el mono”.

Y agregó: “Tengo miedo de salir, que le dé 100 dólares a alguno y me hagan pelota a mí. Yo tengo a mi nene, nada más”.

Moria Casán preguntó por la comida de los chicos

Ante el relato de la pareja, Moria Casán quiso saber si podían garantizar la alimentación de sus hijos.

“¿Pueden tener las comidas del día? ¿Pueden comer los chiquitos con la changa de tu mujer o la changa tuya?”, preguntó la conductora.

“Sí, ellos están bien”, respondió la mujer, que permaneció oculta detrás de la puerta.