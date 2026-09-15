A pocas horas del allanamiento en la casa de L-Gante, Claudia Valenzuela rompió el silencio y salió al cruce de la versión que dio origen a la investigación judicial.

La mamá de Elian Valenzuela habló en Pasó en América y se mostró visiblemente molesta al referirse a la mujer que denunció al cantante por presuntas amenazas en medio de un conflicto por una propiedad.

“Esto viene de una denuncia de una usurpadora de terrenos familiares. Esta señorita no es una exnovia de Elian”, aseguró Claudia, enojada.

La mamá de L-Gante apuntó contra la denunciante (captura web)

La mamá de L-Gante apuntó contra la denunciante

Durante la entrevista, Valenzuela cuestionó fuertemente a la mujer que realizó la denuncia y aseguró que la conoce del barrio.

“Si vos decís el nombre de ella en el barrio, hay prontuario policial”, afirmó la mamá del cantante, sin brindar mayores precisiones sobre esa acusación.

Según explicó, el conflicto estaría relacionado con unos terrenos que pertenecen a integrantes de su familia desde hace décadas.

“La casa y los terrenos son de mi tía y de mi prima. Están alrededor de la casa de mi mamá. Hace más de 80 o 90 años”, sostuvo.

Qué dijo Claudia Valenzuela sobre la ocupación del terreno

La mamá de L-Gante también dio su versión sobre cómo se habría iniciado el conflicto por la propiedad.

“Ella entró con otras personas, no sola. Están ahí hace unos 20 días”, aseguró.

Según relató, ante esta situación se realizó una denuncia y las personas que ocupaban el lugar no se habrían presentado ante la Fiscalía.

“Se hizo la denuncia, ellos no se presentaron en la Fiscalía”, afirmó Valenzuela.

Las declaraciones de la mamá de L-Gante se produjeron luego de que la Justicia ordenara allanamientos en propiedades vinculadas al cantante en el marco de una investigación por una denuncia de amenazas. La causa continúa bajo investigación judicial.