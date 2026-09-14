Este fin de semana Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió 5 años. Mientras atraviesa su segundo embarazo, la influencer le organizó un increíble festejo de cumpleaños a su hija, quien había elegido “Toy Story” como temática.

En las primeras horas del domingo 13 de septiembre, Tamara compartió a través de su cuenta de Instagram un video donde se la veía a Jamaica haciendo el trend de TikTok de los cumpleaños. Frente a una torta de cumpleaños y rodeada de globos, sopló una velita con el Nº5 y sonrió para la cámara.

“Felices 5 años mi primer amor. Tan hermosa y tan vos, que seas toda la vida así de feliz hijita”, escribió la ex pareja de L-Gante junto al tierno video que protagonizó su hija. Ese mismo día fue compartiendo los detalles de la celebración íntima y familiar que organizó en su casa para Jamaica.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Video: Instagram @tamiiibaez123)

ASÍ FUE EL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE JAMAICA VALENZUELA

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Como suele hacer en las fechas importantes, su mamá compartió a través de sus historias de Instagram distintos momentos de la celebración y mostró desde los preparativos hasta el cierre de una jornada llena de emoción.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

El festejo comenzó temprano, cuando Tamara se puso manos a la obra con la decoración. Entre otras cosas, se encargó de inflar globos para completar la ambientación que la propia cumpleañera había elegido: Toy Story, una de sus películas favoritas.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Video: Instagram @tamiiibaez123)

Antes de que llegaran los invitados, Jamaica ya estaba lista para disfrutar de su gran día. La pequeña eligió un disfraz de Jessie, uno de los personajes principales de la película de Pixar, y se vistió especialmente para la ocasión. Después de abrir algunos de los primeros regalos, también tuvo tiempo para salir a pasear por el barrio privado donde vive junto a su mamá en un mini cuatriciclo de color rosa.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

Uno de los grandes protagonistas de la celebración fue, por supuesto, el cumpleaños temático. Tamara mostró en detalle la mesa principal, que tenía como eje a Jessie y distintos elementos relacionados con Toy Story.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

“La deco con mucho amor que le hicimos”, escribió la influencer junto a una de las imágenes. Allí se podía ver la torta de cumpleaños, decorada con la temática de Jessie y con una particular inscripción: “Jami Story”. La torta estaba rodeada por muñecos de la película, globos de distintos colores y un mantel decorado con las clásicas nubes que aparecen en la ambientación de Toy Story.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

La mesa dulce también fue personalizada especialmente para Jamaica. Había cookies con las caras de los diferentes personajes de la película y helados decorados para la ocasión. Incluso la cumpleañera tenía su propia taza personalizada con la imagen de Jessie, para distinguirla durante el festejo.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

A lo largo del día, Tamara fue compartiendo diferentes postales de Jamaica disfrutando junto a sus invitados. Uno de los momentos que más emocionó a la mamá ocurrió mientras la niña jugaba en el pelotero al aire libre que habían preparado para los chicos. “Me dijo que es el mejor día de su vida”, escribió Tamara. En las fotos se podía ver a Jamaica sonriente y disfrutando de cada momento.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

Ya sobre el final llegó uno de los momentos más esperados: el corte de la torta. Antes de soplar las velitas, Jamaica posó para las cámaras junto a todos los invitados y luego se ubicó junto a sus papás para cerrar el festejo.

Jamaica Valenzuela cumplió 5 años (Foto: Instagram @tamiiibaez123)

Así, Tamara Báez y L-Gante acompañaron a su hija en el momento de soplar las velitas, dejando de lado cualquier diferencia que pueda existir entre ellos. “Siempre verte feliz es lo principal”, escribió Tamara junto a la foto familiar. Una frase con la que dejó en claro que, por encima de cualquier diferencia entre los adultos, el bienestar y la felicidad de su hija siguen siendo la prioridad.