En medio de la investigación judicial que continúa por el episodio ocurrido semanas atrás, por el cual Facundo Moyano fue acusado de privación de la libertad, aparecieron nuevas imágenes que volverían a poner al dirigente y a Candela Arizaga en el centro de la escena.

A pesar de que la Justicia había dictado una orden de alejamiento para impedir que Moyano se acercara o se contactara con Arizaga, todo indicaría que ambos habrían vuelto a encontrarse.

Las pruebas fueron difundidas por Pochi de Gossipeame, quien compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que alimentaron las versiones sobre un nuevo acercamiento entre ellos.

Facundo Moyano y Candela Arizaga (@facundomoyanook y @candelamagaliok)

FACUNDO MOYANO Y CANDELA ARIZAGA, ¿VOLVIERON A VERSE?

Según contó Pochi a través de sus redes sociales, una persona le habría advertido días atrás que Facundo Moyano se estaba hospedando en un apart hotel del centro y que Candela Arizaga habría ido a visitarlo. “Alguien me había hablado la semana pasada diciéndome que se lo habría visto a Facundo Moyano parando en este apart hotel del centro y que Candela habría ido a visitarlo. Si ven la foto que se saca ella, es el mismo baño”, aseguró la panelista.

Facundo Moyano y Candela Arizaga estuvieron juntos en un hotel (Foto: Instagram @gossipeame)

En las fotografías difundidas se puede ver a Candela tomándose una selfie frente al espejo de un baño. Junto a esa imagen, Pochi mostró fotografías oficiales del supuesto apart hotel en el que Moyano habría reservado una habitación para permanecer durante un tiempo.

La comparación entre ambas imágenes es el principal elemento que despertó las sospechas: el baño que aparece detrás de Candela tendría características coincidentes con el que figura en las fotos del alojamiento. Esta nueva pista indicaría que Candela habría visitado a Moyano en el lugar donde se estaba hospedando, pese a la medida judicial que buscaba evitar cualquier contacto entre ambos.