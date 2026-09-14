La confirmación del romance entre La Joaqui y Tiago PZK generó una fuerte repercusión en redes sociales y, en medio de las versiones sobre el comienzo de la relación, Luck Ra volvió a hacer de las suyas con llamativas indirectas.

El cantante cordobés, que fue pareja de La Joaqui, publicó un video en TikTok con la leyenda “para reflexionar”, acompañado por su canción Hola Perdida, que interpreta junto a Khea. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron los mensajes que dejó en los comentarios.

En el video, publicado desde su cuenta @luckra1999, Luck Ra escribió una particular frase: “Jesús invitaba a sus amigos a tomar vino y a comer, no al gimnasio un domingo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@vanesa.aranda.731) Por: Fabiana Lopez

El posteo rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones y superó los 10.400 “me gusta” y los 500 comentarios. Muchos usuarios relacionaron el mensaje con el escándalo que involucra a su expareja y a Tiago PZK, especialmente por las versiones que apuntan a una supuesta infidelidad durante un viaje a Ibiza.

Entre las respuestas que recibió el músico, una seguidora fue directamente al punto y escribió: “Pero no engañaba”. Luck Ra no esquivó el comentario y respondió con dos palabras que rápidamente llamaron la atención: “Yo tampoco”.

Foto: Captura de TikTok Por: Fabiana Lopez

Pero la publicación no terminó ahí. Otro usuario dejó un comentario todavía más explícito: “Y lo traicionó el amigo, creo”. El detalle que no pasó inadvertido fue que Luck Ra le puso “me gusta” a ese comentario, un gesto que sus seguidores interpretaron como una forma de avalar esa lectura sobre lo ocurrido entre él, La Joaqui y Tiago PZK.

Mientras tanto, la relación entre La Joaqui y Tiago PZK quedó expuesta públicamente a partir de una fotografía que compartió Vanesa Aranda, mamá de El Noba, el cantante fallecido en junio de 2022 tras un accidente de moto.

Aranda publicó imágenes junto a ambos artistas y sorprendió con un mensaje que terminó de confirmar el romance: “Qué nervios, mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

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LA JOAQUI REVELÓ QUÉ HIZO CON LUCK RA TRAS LA RUPTURA Y SORPRENDIÓ CON SU DRÁSTICA DECISIÓN

Después de que se confirmara su separación de Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio y habló con total sinceridad sobre cómo atraviesa el duelo amoroso. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, la artista explicó la drástica decisión que tomó tras la ruptura y dejó en claro que el vínculo terminó en buenos términos.

Lejos de alimentar versiones de conflicto, la cantante pidió que cesen las críticas contra su expareja y aseguró que los ataques también la afectan a ella: “Quiero aprovechar este momento de tantas cámaras para decir que la gente que, para apoyarme le hace un mal a él, me hace daño. Porque él sigue siendo un hombre que respeto y que amé, entonces yo quiero que a él lo traten bien y que le vaya bien”, comenzó diciendo.

Consultada sobre los rumores de que había bloqueado al cantante en todas las redes sociales, La Joaqui confirmó que fue ella quien tomó esa determinación, aunque aclaró que no fue por enojo: “Es verdad que lo bloqueé de todos lados, pero no porque no lo quiera o porque haya terminado mal, sino porque a mí me dolía ver las fotos de una persona que tenía que dejar ir, que no estaba lista para dejar ir”.

Foto: Instagram (@lajoaqui)

Por último, La Joaqui volvió a pedir respeto para el artista y aseguró que él también está sufriendo por el final de la historia de amor: “Me gustaría que lo respeten a él también y que lo traten bien porque yo sé que a él esto le está doliendo mucho”, cerró, a flor de piel.