La separación entre La Joaqui y Luck Ra dejó heridas abiertas y un fuerte cruce por la exposición de la vida privada. Según contó Yanina Latorre en su programa, la cantante le pidió a su expareja que eliminara de sus redes sociales las fotos donde aparecen sus hijas, pero él se negó y le advirtió que solo lo haría por la vía legal.

El pedido de La Joaqui surgió después de la ruptura, con la intención de resguardar la intimidad de sus hijas.

Sin embargo, el cordobés se habría mostrado inflexible y le respondió que no iba a bajar las imágenes, lo que desató una guerra entre ambos. “Si querés que las saque, hacelo por la vía legal”, fue la respuesta que habría terminado de romper el diálogo.

La Joaqui rompió el silencio y confirmó su separación de Luck Ra (Foto de Instagram)

Durante los dos años que estuvieron juntos, La Joaqui y Luck Ra compartieron una vida familiar, alternando noches en la casa de ella y en la de él.

Sin embargo, el entorno de la cantante asegura que ella se sintió relegada en varias ocasiones: “Él salía mucho solo, no quería que ella lo acompañe. Cada vez que eran los premios Gardel y todas esas cosas, iba solo y no la llevaba”, relató Latorre.

EL PUNTO DE QUIEBRE ENTRE LA JOAQUI Y LUCK RA

La Joaqui, que tiene 31 años y dos hijas, buscaba una relación estable y soñaba con casarse, mientras que Luck Ra prefería disfrutar de la noche y los eventos. “Ella empezó a sentir que era como una figurita”, explicó la conductora, y agregó que la diferencia de intereses fue un punto de quiebre: “Él tiene ganas de joder, de salir, de hacer premios y ella no”.

El entorno de la artista sostiene que ella estuvo muy enamorada y apostó a una vida en común, pero que él nunca estuvo realmente comprometido.

“Ella terminó asumiendo que él nunca la quiso ni estuvo totalmente enamorado, que tenían una gran conexión sexual”, reveló Latorre.

Uno de los momentos clave de la relación fue un viaje a Madrid, al que La Joaqui fue con la ilusión de recibir una propuesta de casamiento. Sin embargo, la situación se dio vuelta y la pareja terminó separándose. “Ella fue pensando que todo iba para bien, pero las cosas salieron mal y él decidió dejarla”, contó Latorre.

Antes de ese viaje, ya habían atravesado crisis, especialmente por la exposición mediática y la tapa de una revista. Tras la ruptura, el contacto entre ambos se cortó por completo: “Ahora están bloqueados, ni siquiera se hablan por WhatsApp”, detalló la conductora.

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