Tini Stoessel atraviesa un momento de mucha exposición personal mientras continúa con su gira Futttura por México. Durante uno de sus shows, la cantante se quebró en pleno escenario al interpretar “Buenos Aires”, una de las canciones más significativas de su carrera.

La emoción de Tini no pasó inadvertida para sus seguidores. Al verla llorar mientras cantaba, el público reaccionó de inmediato y protagonizó un emotivo momento que terminó sorprendiendo a la artista.

Tini Stoessel se quebró al cantar “Buenos Aires” en México (video viral en X)

Tini Stoessel se quebró al cantar “Buenos Aires” en México

Tini estaba interpretando “Buenos Aires” cuando la emoción pudo más y rompió en llanto sobre el escenario.

La canción tiene un significado especialmente profundo para la cantante, por lo que el momento rápidamente se volvió uno de los más emotivos de su presentación en México.

Mientras Tini intentaba continuar con la interpretación, sus fans comenzaron a acompañarla con la voz, cantando en masa a los gritos, y tomaron el protagonismo de la canción. La artista permaneció unos instantes visiblemente conmovida ante la reacción del público.

El gesto de los fans también tuvo un antecedente reciente. En su primera presentación en Guadalajara, el público le había hecho llegar un contundente mensaje de apoyo al gritarle en masa: “No estás sola”.

Pero en esta oportunidad, el acompañamiento fue diferente: fueron las propias voces de sus seguidores las que sostuvieron la canción mientras Tini atravesaba uno de los momentos más sensibles de la presentación.

El significado de “Buenos Aires”, la canción que hizo llorar a Tini

“Buenos Aires” forma parte de Un mechón de pelo, el álbum más íntimo de Tini Stoessel, en el que la artista plasmó distintas experiencias personales y momentos de profundo dolor.

La canción tiene una relación directa con la ciudad que lleva en su título y con el vínculo que Tini tuvo durante años con su lugar de origen.

Buenos Aires fue durante mucho tiempo para la cantante un espacio asociado a su familia, sus amigos y la tranquilidad de estar en casa.

Sin embargo, diferentes experiencias personales y el impacto de la exposición pública hicieron que ese lugar también comenzara a estar atravesado por sentimientos de angustia, depresión y ansiedad.

Por eso, el momento que protagonizó en México tuvo una carga especial: Tini volvió a interpretar una canción ligada a una parte muy íntima de su historia y terminó quebrándose frente a miles de personas.

La respuesta de sus fans transformó ese instante de vulnerabilidad en uno de los momentos más emotivos de su gira Futttura por México.

Alejandro Stoessel fue internado de urgencia.

Tini, cada vez más lejos de su familia tras la auditoría

El distanciamiento entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, se habría profundizado a partir de los resultados de una auditoría sobre sus finanzas y patrimonio.

Según trascendió, el informe habría detectado que distintos bienes y activos vinculados a la artista figuraban a nombre de terceros, entre ellos su padre, quien además fue durante años su representante y una figura clave en su carrera.