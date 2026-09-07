Las declaraciones de La Joaqui en Luzu TV causaron la furia de Luck Ra quien inmediatamente decidió salir a hablar a través de sus redes sociales. En un inesperado descargo que hizo en Instagram terminó confirmando el romance de su ex novia con su “ex amigo”, Tiago PZK.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, comenzó diciendo el cantante que sumó: “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”.

“Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, agregó Luck Ra que también aseguró: “Nuestra relación terminó y cada uno después siguió su camino. No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra”. Pero, lejos de terminar el tema, el cordobés también subió un polémico video a su perfil de TikTok.

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

LA INDIRECTA DE LUCK RA EN UN VIDEO DE TIKTOK

Tras hacer su descargo en su perfil de Instagram, Luck Ra apareció también en TikTok donde compartió un video musicalizado con una canción muy especial. Y es que hace apenas un año, el artista y Tiago PZK lanzaron una canción juntos llamada “Fue culpa tuya”.

(Video: TikTok @luckra1999)

Ahora, el cuartetero la eligió para mandarle una contundente indirecta a su ex amigo y su ex novia, La Joaqui. “Yo pensé que sí pero mi día llegó”, escribió el artista sobre el video donde se lo ve bailando al ritmo de dicha canción.

La letra de la canción sirve de indirecta perfecta hacia la “traición” de La Joaqui y Tiago PZK ya que dice: “A la muerte te juro nadie se salvó, yo pensé que sí pero mi día llegó. Me enamoré y ¡qué mal me salió! Todo lo que hice de nada valió“.