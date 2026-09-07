A dos meses de la separación de La Joaqui y Luck Ra, la escandalosa interna entre los cantantes sumó un nuevo capítulo que tuvo a Tiago PZK como protagonista. Un gesto en redes sociales dejó en evidencia el fuerte distanciamiento entre los dos artistas.

Todo comenzó luego de que La Joaqui asegurara en Luzu que todos los hombres con los que había salido le habían sido infieles. La declaración generó una fuerte reacción de Luck Ra, quien publicó un contundente descargo en sus redes sociales para negar haber engañado a la cantante durante su relación.

Pero el cordobés fue más allá y lanzó una inesperada revelación: aseguró que La Joaqui estaría actualmente en pareja con Tiago PZK, a quien además definió como un “ex gran amigo”.

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

El descargo de Luck Ra tras los dichos de la Joaqui sobre las infidelidades de sus exparejas (Foto: Instagram/@luckra).

La frase no pasó inadvertida y rápidamente puso el foco en el vínculo que mantenían los dos músicos, que durante años habían mostrado una relación cercana y de amistad.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

La Joaqui no se calló y le respondió a Luck Ra

Foto: Instagram de La Joaqui

El gesto de Tiago PZK y Luck Ra que confirmó su distanciamiento

En medio del escándalo, un detalle de sus redes sociales llamó especialmente la atención: Tiago PZK y Luck Ra ya no se siguen en Instagram.

El gesto virtual tomó especial relevancia después de que Luck Ra se refiriera públicamente a Tiago como su “ex gran amigo”, dejando entrever que el vínculo entre ambos habría quedado completamente quebrado.

Así, el enfrentamiento que comenzó alrededor de la separación de La Joaqui y Luck Ra terminó salpicando también la amistad entre dos de los artistas más populares de la escena urbana argentina.