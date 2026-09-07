El pastel de papa es uno de esos clásicos de la cocina casera que nunca falla. De hecho, Pedro Rosemblat le hizo uno a Lali Espósito y la derritió de amor.

Con una base de puré de papas, un sabroso relleno de carne picada y una capa de queso gratinado, es una opción ideal para preparar un almuerzo o una cena abundante.

La receta es sencilla, lleva ingredientes fáciles de conseguir y rinde entre 4 y 6 porciones. Además, se puede preparar con anticipación y gratinar justo antes de servir.

Cómo hacer pastel de papa casero

Tiempo de preparación: 40 minutosRendimiento: 4 a 6 porcionesDificultad: Fácil

Ingredientes

Para el relleno de carne

500 g de carne picada

1 cebolla grande, picada fina

1/2 morrón rojo (opcional)

2 huevos duros, picados

Sal, pimienta, orégano y pimentón dulce, a gusto

Un chorrito de aceite

Para el puré de papa

1 kg de papas

50 g de manteca

1/2 taza de leche tibia

Nuez moscada, sal y pimienta, a gusto

Para el gratinado

100 g de queso fresco, mozzarella o queso rallado

Paso a paso: cómo preparar pastel de papa

1. Cocinar las papas.Pelá las papas y cortalas en cubos parejos. Hervilas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas.

2. Preparar el puré.Escurrí las papas mientras todavía están calientes y pisalas bien. Agregá la manteca y la leche tibia. Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclá hasta obtener un puré uniforme y reservá.

3. Preparar el relleno.Calentá un chorrito de aceite en una sartén y rehogá la cebolla junto con el morrón hasta que estén transparentes. Incorporá la carne picada y cociná, revolviendo, hasta que cambie de color.

Retirá del fuego y condimentá con sal, pimienta, orégano y pimentón dulce. Por último, incorporá los huevos duros picados.

4. Armar el pastel.Enmantecá una fuente apta para horno y distribuí una capa fina de puré de papa en la base. Agregá todo el relleno de carne y cubrí con el resto del puré.

Emparejá la superficie con una cuchara o un tenedor.

5. Gratinar.Colocá el queso fresco, la mozzarella o el queso rallado por encima. Llevá a horno fuerte, a 200 °C, durante unos 15 a 20 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Serví el pastel de papa bien caliente.

El secreto para que el pastel de papa quede jugoso

Para evitar que el relleno quede seco, el secreto está en no sobrecocinar la carne picada en la sartén. Lo ideal es retirarla del fuego apenas pierde el color rojo, ya que terminará de cocinarse durante el horneado junto con el puré.

Así, el pastel de papa queda más jugoso, sabroso y con una textura mucho más agradable.