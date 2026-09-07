El 7 de septiembre de 1996, un trágico accidente en la Ruta 12 apagó la vida de Miriam Bianchi (34), popularmente conocida como Gilda. Sin embargo, en ese mismo instante nació la leyenda. La historia de la mujer que abandonó la docencia, venció los prejuicios de un mundo hostil y transformó sus canciones en un refugio eterno para el pueblo.

La lluvia caía copiosa sobre el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12, en Entre Ríos. Era el atardecer del 7 de septiembre de 1996 y el micro que trasladaba a la banda hacia Chajarí avanzaba en la penumbra. Un camión intentó una maniobra imposible en una curva, el impacto fue inevitable y la tragedia se cobró siete vidas. Entre los hierros retorcidos quedó el cuerpo sin vida de Miriam Alejandra Bianchi. Tenía solo 34 años. Para el público, recién comenzaba a ser Gilda.

A tres décadas de aquella noche fatídica, su voz no solo no se apagó, sino que escaló hasta una dimensión casi mística. Gilda pasó de ser una prometedora cantante de la movida tropical a convertirse en un mito popular y una santa pagana a la que millones le rezan, le piden milagros y le rinden tributo.

Cagnin tenía 8 años cuando ocurrió el accidente. (Clarín)

El sueño que empezó en un aviso clasificado

Antes de los escenarios, las luces y las bailantas, existió una maestra jardinera de Villa Devoto con un matrimonio en crisis y la urgencia de cumplir un sueño postergado. En medio de la crisis económica del país, un aviso en el diario Clarín que buscaba voz femenina para un grupo musical fue el impulso que la llevó a animarse.

Así se cruzó en su camino el músico Toti Giménez, quien se convertiría en su gran aliado, socio y compañero. Juntos emprendieron un camino pedregoso: pagaron derecho de piso, enfrentaron contratos abusivos y soportaron el rechazo inicial de una industria acostumbrada a otros estándares.

La música de la cantante sigue vigente tres décadas después de su muerte. (Foto: "Corazón Valiente")

La revolución silenciosa en un ambiente hostil

A comienzos de los noventa, la cumbia era un territorio predominantemente masculino y dominado por la hipersexualización de las mujeres. Gilda rompió el molde con una propuesta distinta: sensual pero no cosificada, con una voz melodiosa y letras que le hablaban de igual a igual a las mujeres de barrio.

“La vida no siempre regala. Los demás tenemos que luchar con uñas y dientes y demostrar la fuerza interior que tenemos en cada acto... Moraleja: nunca bajar los brazos”, escribió en su diario íntimo en 1994, dejando al descubierto lo arduo que era ganarse un lugar mientras criaba a sus hijos y viajaba de show en show.

De la tragedia a la devoción eterna

Cuando murió en 1996, Gilda rozaba el éxito pero aún soñaba con la masividad. Preguntaba con frecuencia cuándo se volvería popular y la respuesta de su entorno siempre fue la misma: “Cuando canten tus canciones en la cancha”. El tiempo les dio la razón: sus temas pasaron a ser auténticos himnos populares adaptados por todas las hinchadas del país.

El micro destruido a la vera de la ruta se transformó en un santuario cubierto de flores, muletas, cartas de agradecimiento y oraciones. Con el paso de los años llegaron las películas, los libros, los discos póstumos y cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales con clásicos inolvidables como No me arrepiento de este amor, Fuiste, Se me ha perdido un corazón y Corazón Valiente.

Hoy, a 30 años de su partida física, Gilda demuestra que su fenómeno trasciende las épocas. No fue solo un éxito del momento ni una figura fugaz: fue una mujer valiente con un repertorio imborrable que se instaló para siempre en el corazón y la memoria emotiva de todo un país.