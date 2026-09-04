La receta del mejor sándwich de milanesa se hace con pan de yogur en sartén y lleva copos de maíz

El sándwich de milanesa es uno de esos platos que admiten tantas versiones como cocineros. Aunque la fórmula tradicional suele apoyarse en un buen pan, carne empanada, tomate y lechuga, algunos pequeños cambios permiten transformarlo por completo.

Esta receta propone dos secretos que se alejan de la preparación convencional. El primero está en el pan casero de yogur, que se prepara con apenas unos pocos ingredientes y se cocina directamente en una sartén, sin necesidad de encender el horno.

El segundo aparece en la milanesa. El rebozado combina pan rallado con copos de maíz triturados, que aportan una textura mucho más crocante. Para completar el plato se suman jamón, queso, huevos fritos, lechuga, tomate y mayonesa.

Comensales 2 Ingredientes Para el pan de yogur 130 g harina leudante.

g harina leudante. 130 g yogur natural.

g yogur natural. Sal, a gusto.

Aceite. Para el sandwich 150 g bife de chorizo.

g bife de chorizo. Jamón y queso en fetas.

Orégano.

2 huevos.

huevos. Mayonesa.

Lechuga capuchina.

Un tomate. Para el rebozado Una taza copos de maíz sin azúcar.

taza copos de maíz sin azúcar. Una taza pan rallado.

taza pan rallado. Sal y pimienta, a gusto.

2 huevos.

huevos. Mix de hierbas.

Procedimiento

Hacer una corona con la harina, agregar la sal y luego el yogur. Integrar bien. Amasar hasta lograr un bollo uniforme. Darle forma un poco alargada. Aceitarlo bien y achatarlo un poco para que pierda altura. Cocinar unos 5 minutos de cada lado en una sartén tapada. Reservar. Abrir el bife de chorizo sin llegar a cortarlo y martillarla un poco para que quede más fina. Reservar. Armar la mezcla para el rebozado: por un lado, el pan rallado y los copos triturados; por el otro, el huevo y las hierbas. Pasar la carne por la mezcla de los huevos y luego apanar. Repetir el procedimiento. Llevar al horno en una placa aceitada. Cocinar de ambos lados y luego agregarle jamón y queso. Espolvorear con orégano. Seguir cocinando. Mientras tanto, hacer 2 huevos fritos en sartén. Tostar un poco el pan, untar con abundante mayonesa y armar el sándwich: lechuga, tomate, arriba la milanesa con el jamón y el queso y arriba los huevos fritos. Servir.

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