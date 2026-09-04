Inés Basterra, cocinera: “En vez de azúcar, el bizcochuelo más sano lleva una manzana y dos cucharadas de cacao”

El bizcochuelo de chocolate puede ser un postre saludable si se eligen bien los ingredientes. Esa es la propuesta de Inés Basterra, cocinera y creadora de contenido especializada en recetas saludables, quien compartió una preparación que elimina el azúcar refinada y la harina, pero mantiene una textura húmeda y esponjosa.

La receta ganó popularidad en redes sociales por su simplicidad: solo requiere una manzana, un huevo, dos cucharadas de cacao puro y un poco de polvo para hornear o bicarbonato. Además, se cocina íntegramente en el microondas, por lo que está lista en pocos minutos.

Cómo reemplazar el azúcar en un bizcochuelo

El secreto de esta preparación está en la manzana, que aporta dulzor natural gracias a sus azúcares propios y, al mismo tiempo, humedad para lograr una miga suave sin necesidad de agregar manteca ni aceite. Según explica la receta, este cambio permite prescindir completamente del azúcar refinada.

El cacao utilizado debe ser cacao puro sin azúcar, lo que aporta un intenso sabor a chocolate sin sumar azúcares añadidos. Quienes deseen un toque extra pueden incorporar chips de chocolate amargo o nueces picadas antes de cocinar.

Inés Basterra es una referencia en España sobre la cocina saludable. Nacida en junio de 1978 en Bilbao, tiene 1,6 millón de seguidores en su cuenta de Instagram y más de 1.600 contenidos publicados.

Comensales 4 Ingredientes Una manzana.

manzana. Un huevo.

huevo. 2 cucharadas de cacao puro sin azúcar.

cucharadas de cacao puro sin azúcar. ½ cucharadita de polvo para hornear o bicarbonato.

cucharadita de polvo para hornear o bicarbonato. Chips de chocolate amargo o nueces (opcional).

Procedimiento para el bizcochuelo sin azúcar

Retirar el corazón de la manzana y cortarla en trozos. Colocar la fruta junto con el huevo, el cacao y el polvo para hornear en una licuadora o procesadora. Triturar hasta obtener una mezcla completamente homogénea. Volcar la preparación en un molde apto para microondas Agregar por encima chips de chocolate o nueces, si se desea. Cocinar durante 4 minutos a máxima potencia. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

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