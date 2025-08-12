La tarta de manzana con caramelo es la combinación perfecta entre lo familiar y lo sofisticado: en menos de una hora podés preparar un postre que conquista tanto por su presentación como por su sabor, con la dulce acidez de las manzanas y la untuosidad del caramelo.
Esta receta es ideal para cerrar una comida de fin de semana o disfrutar en una merienda. No necesitás complicarte con técnicas elaboradas: con pasos simples y el horno como aliado, podés lograr una tarta cálida, tentadora y bien casera.
Ingredientes para tarta de manzana y caramelo
Para la base
- 100 g de manteca.
- 50 g de azúcar.
- Un huevo.
- 250 g de harina 0000.
- Una pizca de sal.
- Una cdta de esencia de vainilla.
Para el relleno
- 5 manzanas medianas verdes.
- Una cda de canela.
Salsa de caramelo
- 50 g de azúcar.
- 200 c de crema de leche.
- 50 g de manteca.
- Una cda de esencia de vainilla.
Para la cobertura
- 200 g de avena.
- 60 g de azúcar de mascabo.
- 50 g de harina 0000.
- 70 g de manteca.
La receta de una deliciosa tarta de manzana y caramelo. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Para la salsa de caramelo, en una olla agregar el azúcar y la manteca a fuego medio.
- Cuando se transparente, subir el fuego a medio alto y cocinar hasta que se haga un caramelo color ámbar.
- Apagar el fuego, agregar la crema y la esencia de vainilla. Integrar y dejar enfriar.
- Para la base de la torta, cremar la manteca con el azúcar luego integrar el huevo, la esencia y, finalmente, añadir la harina.
- Una vez que se formó una masa homogénea, llevar al frío y luego cubrir un molde redondo de 20 cm o tartera.
- Para el relleno, descorazonar las manzanas, filetearlas, agregarle la canela y la salsa de caramelo y volcarlo sobre la masa.
- Para la cobertura, hacer un arenado con la avena, el azúcar mascabo, la harina y la manteca, y cubrir la torta.
- Llevar a un horno precalentado a 180° durante 40 minutos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/