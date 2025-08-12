La tarta de manzana con caramelo es la combinación perfecta entre lo familiar y lo sofisticado: en menos de una hora podés preparar un postre que conquista tanto por su presentación como por su sabor, con la dulce acidez de las manzanas y la untuosidad del caramelo.

Esta receta es ideal para cerrar una comida de fin de semana o disfrutar en una merienda. No necesitás complicarte con técnicas elaboradas: con pasos simples y el horno como aliado, podés lograr una tarta cálida, tentadora y bien casera.

Ingredientes para tarta de manzana y caramelo

Para la base

100 g de manteca.

50 g de azúcar.

Un huevo.

250 g de harina 0000.

Una pizca de sal.

Una cdta de esencia de vainilla.

Para el relleno

5 manzanas medianas verdes.

Una cda de canela.

Salsa de caramelo

50 g de azúcar.

200 c de crema de leche.

50 g de manteca.

Una cda de esencia de vainilla.

Para la cobertura

200 g de avena.

60 g de azúcar de mascabo.

50 g de harina 0000.

70 g de manteca.

Procedimiento

Para la salsa de caramelo, en una olla agregar el azúcar y la manteca a fuego medio. Cuando se transparente, subir el fuego a medio alto y cocinar hasta que se haga un caramelo color ámbar. Apagar el fuego, agregar la crema y la esencia de vainilla. Integrar y dejar enfriar. Para la base de la torta, cremar la manteca con el azúcar luego integrar el huevo, la esencia y, finalmente, añadir la harina. Una vez que se formó una masa homogénea, llevar al frío y luego cubrir un molde redondo de 20 cm o tartera. Para el relleno, descorazonar las manzanas , filetearlas, agregarle la canela y la salsa de caramelo y volcarlo sobre la masa. Para la cobertura, hacer un arenado con la avena, el azúcar mascabo, la harina y la manteca, y cubrir la torta. Llevar a un horno precalentado a 180° durante 40 minutos.

