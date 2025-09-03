Las milanesas a caballo son un ícono de la cocina argentina. El truco esencial para lograr ese combo infalible está en el huevo: debe estar bien cocido pero con la yema tierna. Para las papas fritas, el secreto está en pasarlas por agua y secarlas antes de freir.
Para las milanesas, esta receta propone pasarlas por una salsa inglesa casera y luego por pan rallado. Luego, llevarlas a la heladera para garantizar una cocción perfecta. El resultado es un plato digno del mejor bodegón.
Ingredientes para milanesas a caballo
Para la salsa inglesa
- Un huevo.
- Un diente de ajo.
- Una cda de mostaza.
- Perejil, a gusto.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para las milas
- 2 milanesas del corte que más te guste: bola de lomo, nalga, peceto, cuadrada.
- 1/2 k de pan rallado.
- Un l de aceite para freír.
- 150 g de salsa de tomates.
- 200 g de jamón cocido.
- 4 rodajas de muzzarella.
- 2 huevos para freír.
Procedimiento
- Preparar la inglesa para que tome sabor: mezclar el huevo con el ajo, la mostaza, el perejil, sal y pimienta.
- Pasar las milanesa bien de ambos lados, luego por pan rallado y, un consejo, llevarlas a la heladera un rato para que el pan rallado no se salga durante la cocción.
- Cortar las papas y reservar; pasarlas por agua y secarlas bien antes de freír.
- Freír las mila, retirarlas y ponerles la salsa de tomate, el jamón y la muzzarella. Llevar al horno a gratinar.
- Mientras gratinan las milanesas, cocinar las papas fritas y los huevos fritos.
- Para emplatar, pueden servir los huevos sobre las milanesas o sobre las fritas.
