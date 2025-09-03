Las milanesas a caballo son un ícono de la cocina argentina. El truco esencial para lograr ese combo infalible está en el huevo: debe estar bien cocido pero con la yema tierna. Para las papas fritas, el secreto está en pasarlas por agua y secarlas antes de freir.

Para las milanesas, esta receta propone pasarlas por una salsa inglesa casera y luego por pan rallado. Luego, llevarlas a la heladera para garantizar una cocción perfecta. El resultado es un plato digno del mejor bodegón.

Ingredientes para milanesas a caballo

Para la salsa inglesa

Un huevo.

Un diente de ajo.

Una cda de mostaza.

Perejil, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Para las milas

2 milanesas del corte que más te guste: bola de lomo, nalga, peceto, cuadrada.

1/2 k de pan rallado.

Un l de aceite para freír.

150 g de salsa de tomates.

200 g de jamón cocido.

4 rodajas de muzzarella.

2 huevos para freír.

Otra opción: milanesas a la napolitana a caballo. Foto: Cucinare.TV

Procedimiento

Preparar la inglesa para que tome sabor: mezclar el huevo con el ajo, la mostaza, el perejil, sal y pimienta. Pasar las milanesa bien de ambos lados, luego por pan rallado y, un consejo, llevarlas a la heladera un rato para que el pan rallado no se salga durante la cocción. Cortar las papas y reservar; pasarlas por agua y secarlas bien antes de freír. Freír las mila, retirarlas y ponerles la salsa de tomate, el jamón y la muzzarella. Llevar al horno a gratinar. huevos fritos. Mientras gratinan las milanesas, cocinar las papas fritas y los Para emplatar, pueden servir los huevos sobre las milanesas o sobre las fritas.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/