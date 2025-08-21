El sándwich de milanesa es un clásico que nunca falla, pero esta versión lo lleva a otro nivel con un ingrediente clave: la entraña. Ese corte aporta sabor y una textura diferente, que sorprende desde el primer mordisco.

Para completar un sándwich perfecto, la receta incluye un empanado con panko, una salsa inglesa a base de huevo y crema de leche, y un acompañamiento de jamón, queso y huevo frito que termina de transformar todo en una auténtica bomba de sabor.

Ingredientes para sándwich de milanesa

Una entraña.

Para la salsa inglesa

3 huevos.

Hierbas, a gusto.

200 cc de leche.

Para el rebozado

300 g de harina.

500 g de panko o pan rallado.

Para el armado

Aceite para freír, c/n.

Un pote o lata de salsa de tomates.

4 fetas de jamón cocido.

300 g de queso en hebras.

3 papas.

Pan de campo o el pan que más te guste.

2 huevos para freír.

Mayonesa.

Una cdta de pimentón ahumado.

1/2 cdta de ajo ahumado.

La receta para hacer el mejor sándwich de milanesa. Cucinare.TV.

Procedimiento

Limpiar la entraña sacándole la película, es como una telita transparente que tiene. Hacer una salsa inglesa con los huevos, las hierbas, sal, pimienta y la leche para pasar la milanesa. Primero pasar la milanesa por harina, luego por la inglesa y por último por panko o pan rallado. En una buena cantidad de aceite y con una buena temperatura, freír las milanesas y luego colocarlas sobre papel absorbente. Agregarles salsa de tomates, jamón y queso para hacerlas napolitanas. Cortar las papas en rodajas y después en tiritas muy finitas. Pasarlas por harina y directo a la freídora. Tostar un poco el pan con manteca y, por último, para coronar el plato, terminar con 2 huevos fritos. Armar este increíble sándwich con una mayonesa saborizada con pimentón y ajo ahumados. Untar en el pan, colocar la milanesa, los huevos y al lado las papas al servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/