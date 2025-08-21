El sándwich de milanesa es un clásico que nunca falla, pero esta versión lo lleva a otro nivel con un ingrediente clave: la entraña. Ese corte aporta sabor y una textura diferente, que sorprende desde el primer mordisco.
Para completar un sándwich perfecto, la receta incluye un empanado con panko, una salsa inglesa a base de huevo y crema de leche, y un acompañamiento de jamón, queso y huevo frito que termina de transformar todo en una auténtica bomba de sabor.
Ingredientes para sándwich de milanesa
- Una entraña.
Para la salsa inglesa
- 3 huevos.
- Hierbas, a gusto.
- 200 cc de leche.
Para el rebozado
- 300 g de harina.
- 500 g de panko o pan rallado.
Para el armado
- Aceite para freír, c/n.
- Un pote o lata de salsa de tomates.
- 4 fetas de jamón cocido.
- 300 g de queso en hebras.
- 3 papas.
- Pan de campo o el pan que más te guste.
- 2 huevos para freír.
- Mayonesa.
- Una cdta de pimentón ahumado.
- 1/2 cdta de ajo ahumado.
La receta para hacer el mejor sándwich de milanesa. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Limpiar la entraña sacándole la película, es como una telita transparente que tiene.
- Hacer una salsa inglesa con los huevos, las hierbas, sal, pimienta y la leche para pasar la milanesa.
- Primero pasar la milanesa por harina, luego por la inglesa y por último por panko o pan rallado.
- En una buena cantidad de aceite y con una buena temperatura, freír las milanesas y luego colocarlas sobre papel absorbente.
- Agregarles salsa de tomates, jamón y queso para hacerlas napolitanas.
- Cortar las papas en rodajas y después en tiritas muy finitas. Pasarlas por harina y directo a la freídora.
- Tostar un poco el pan con manteca y, por último, para coronar el plato, terminar con 2 huevos fritos.
- Armar este increíble sándwich con una mayonesa saborizada con pimentón y ajo ahumados.
- Untar en el pan, colocar la milanesa, los huevos y al lado las papas al servir.
