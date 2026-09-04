Gaby Colacioppo, cocinero: “Los mejores conitos de dulce de leche llevan ralladura de limón, miel y cacao amargo”

Los conitos de dulce de leche son uno de esos clásicos de la pastelería argentina que combinan tres elementos difíciles de resistir: una base tierna, una buena cantidad de dulce y una cobertura de chocolate.

Aunque pueden encontrarse fácilmente en kioscos, panaderías y confiterías, también existe una manera relativamente sencilla de prepararlos en casa. El cocinero Gaby Colacioppo compartió su versión, que incorpora algunos ingredientes que aportan aroma y profundidad de sabor a la masa.

La receta utiliza miel, ralladura de limón y naranja y cacao amargo, además de una combinación de harina y fécula. El resultado sirve como base para sostener el característico cono de dulce de leche repostero que finalmente se cubre por completo con chocolate.

La elección del dulce de leche repostero resulta especialmente importante porque su consistencia permite formar los conos sin que pierdan la estructura antes de bañarlos. La refrigeración de la masa, por su parte, ayuda a trabajar las bases y conservar su forma durante la cocción.

Con el contraste entre el cacao amargo, los cítricos, la miel, el dulce de leche y el chocolate, esta versión permite preparar en casa uno de los bocados dulces más reconocibles de la pastelería argentina.

Comensales 4 Ingredientes 150 g manteca.

g manteca. 50 g azúcar impalpable.

g azúcar impalpable. 50 g miel.

g miel. Ralladura de 1/2 limón.

Ralladura de 1/2 naranja.

Un huevo.

huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla.

cucharadita de esencia de vainilla. 250 g harina 0000.

g harina 0000. 50 g fécula.

g fécula. 20 g cacao amargo.

g cacao amargo. 5 g polvo de hornear.

g polvo de hornear. 2 g bicarbonato de sodio.

g bicarbonato de sodio. Dulce de leche repostero, cantidad necesaria.

Chocolate para baño, cantidad necesaria.

Procedimiento

Colocar la manteca pomada, a temperatura ambiente, en un bowl junto con el azúcar impalpable. Batir ambos ingredientes hasta conseguir una preparación cremosa y homogénea. Incorporar la miel, las ralladuras de limón y naranja, el huevo y la esencia de vainilla. Batir después de agregar cada ingrediente para integrarlos correctamente. Tamizar la harina, la fécula, el polvo de hornear, el bicarbonato y el cacao amargo. Incorporar los ingredientes secos a la preparación anterior hasta formar la masa. Estirar la masa entre dos films y llevarla a la heladera durante al menos una hora. Una vez fría, cortar círculos de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, que serán las bases de los conitos. Distribuirlos sobre una placa y llevarlos unos minutos al freezer. Cocinar las bases en un horno precalentado a 160 °C durante aproximadamente 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. Colocar el dulce de leche repostero en una manga y formar un cono generoso sobre cada una de las bases ya cocidas. Derretir el chocolate y bañar completamente cada conito. Dejarlos reposar hasta que la cobertura se seque y solidifique.

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