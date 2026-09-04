Cómo hacer dulce de batata artesanal con 5 ingredientes y en 5 pasos

El dulce de batata artesanal es una de las preparaciones tradicionales que puede hacerse en casa con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo. En este caso, la receta utiliza apenas cinco ingredientes y se completa en pocos pasos.

La base es la batata cocida, que luego se combina con una preparación de agua, azúcar y agar-agar. Este último ingrediente es clave para conseguir la consistencia firme característica del dulce.

El toque final lo aporta la esencia de vainilla, que se incorpora junto con la batata antes de mixear toda la preparación. Después, solo resta llevar la mezcla a un molde y dejarla enfriar.

Comensales 4 Ingredientes Un kilo de batata, aproximadamente 3 batatas medianas.

kilo de batata, aproximadamente 3 batatas medianas. 150 cc agua.

cc agua. 650 g azúcar.

g azúcar. 10 g agar-agar.

g agar-agar. 5 cc esencia de vainilla.

Procedimiento

Hervir la batata hasta que esté blanda, como para hacer puré. En una olla, poner el agua, azúcar y agar-agar y llevar al fuego hasta que hierva sin dejar de revolver. Es necesario que llegue a hervor para que se active el agar-agar. Incorporar la batata y la vainilla fuera del fuego y mixear. Llevar a un molde y dejarlo 10 minutos a temperatura ambiente. Luego, llevar a la heladera. En aproximadamente 3 horas estará listo para disfrutar.

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