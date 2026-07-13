Pastelitos: el toque secreto no está en el dulce de batata ni el de membrillo, sino en la masa

Los pastelitos son uno de los grandes protagonistas de las fechas patrias pero son una alternativa para todo momento. Ya sea rellenos con dulce de batata o dulce de membrillo, este clásico de la gastronomía nacional nunca falta en los festejos patrios.
Aunque el relleno suele llevarse toda la atención, los cocineros coinciden en que el verdadero secreto para lograr un resultado perfecto está en la masa. Un buen hojaldre, trabajado con paciencia y respetando los tiempos de descanso, marca la diferencia entre un pastelito común y uno bien crocante, liviano y con capas definidas.
La clave está en realizar correctamente el proceso de hojaldrado, alternando manteca, margarina y almidón de maíz para formar las capas que luego se abrirán durante la fritura.
Cómo freír los pastelitos para que queden crocantes
Uno de los puntos más importantes es la temperatura del aceite. Debe mantenerse alrededor de 150 °C, permitiendo que las capas de la masa se abran lentamente y desarrollen el característico hojaldre.
Una vez dorados, retirar los pastelitos y apoyarlos sobre una rejilla para eliminar el exceso de aceite.
Mientras aún están tibios, bañarlos con el almíbar preparado con partes iguales de azúcar y agua. Para darles el toque final, se pueden decorar con granas de colores o coco rallado.
Ingredientes
Para la masa de hojaldre
- 500 g harina
- 100 g manteca
- 240 cc agua
- Una pizca sal
- Una cucharadita de jugo de limón
Para hojaldrar
- 200 g margarina
- 50 g almidón de maíz
Para el relleno
- 200 g dulce de batata
- 200 g dulce de membrillo
Para el almíbar
- 200 g azúcar
- 200 cc agua
Para decorar
- Granas de colores
- Coco rallado
Procedimiento para los pastelitos
- Mezclar la harina, la manteca, el agua, la sal y el jugo de limón hasta formar una masa homogénea.
- Amasar unos minutos y dejar descansar.
- Estirar la masa bien fina formando un rectángulo.
- Untar toda la superficie con margarina y espolvorear con almidón de maíz.
- Enrollar la masa y aplastarla nuevamente hasta obtener otro rectángulo.
- Dejar descansar y repetir una vez más el proceso de margarina y almidón.
- Estirar nuevamente la masa hasta que quede bien fina.
- Cortar cuadrados del mismo tamaño.
- Colocar un cubo de dulce de membrillo o dulce de batata en el centro de un cuadrado.
- Cubrir con otro cuadrado de masa.
- Cerrar bien los bordes y pellizcar las puntas para darles la forma tradicional.
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