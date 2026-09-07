En la recta final de Gran Hermano: Generación Dorada, la casa vivió uno de sus momentos más emotivos con el último Congelados. Cuando solo quedan cinco participantes en juego, la producción sorprendió a todos con la aparición de un misterioso enmascarado que recorrió cada rincón del lugar.

La sorpresa se reveló cuando, tras la cena de nominados compartida por Zilli, Luana, Sol, Yipio y Charlotte Caniggia, el teléfono sonó y el intruso hizo su entrada. El encargado de romper el hielo fue Tato Algorta, ganador de la edición anterior, quien se quitó la máscara y les dedicó un mensaje especial a las finalistas.

El enmascarado en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

Tato, que conoce de cerca lo que significa llegar a la definición del reality, les habló con calidez y emoción: “Esta casa es sanadora, es linda. Estoy seguro que esto los está cambiando y aprendieron mucho. Disfruten, queda muy poquito”, les dijo, antes de dedicar unas palabras a cada una.

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Con su estilo característico, el exjugador les dio el último empuje: “Son cinco hermosas, mujeres y espectaculares. Todas se merecen ganar, las quiero. ¡A darlo todo, rompanla y que gane la mejor!”. Luego, se llevó el trofeo y se despidió de la casa, dejando un clima de nostalgia y alegría entre las participantes.

El enmascarado en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

Sin embargo, la armonía duró poco y, tras la salida de Tato, los cruces y tensiones entre las finalistas volvieron a aparecer.

CÓMO SIGUE LA DEFINICIÓN: EL LUNES SE CONOCERÁ EL QUINTO PUESTO

La competencia entra en una etapa clave: el próximo 7 de septiembre se definirá quién ocupará el quinto puesto. La placa positiva sigue abierta y el público puede votar por su favorita.

En esta instancia, la votación funciona de manera inversa: la participante que reciba menos votos positivos será eliminada y quedará automáticamente en el quinto lugar. Así, se producirá el primer corte entre las finalistas y solo cuatro seguirán en carrera por el título de esta edición de Gran Hermano.

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